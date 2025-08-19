Programul Rabla 2025 va fi reluat în septembrie. Când va fi publicat ghidul de finanțare pentru persoanele fizice

Programul Rabla va fi reluat în septembrie, cu un buget de 200 milioane lei, iar ghidul de finanțare pentru persoanele fizice va fi lansat în dezbatere publică până la sfârșitul săptămânii, anunță Ministerul Mediului. „Valoarea voucherelor va fi redusă pentru a răspunde situației economice actuale”, mai spune ministerul.

Bugetul va fi de trei ori mai mic decât în versiunea ce ar fi trebuit să pornească în iunie. Voucherul pentru mașini full-electrice era gândit să fie 7.500 de euro, însă va fi mult mai puțin.

În ședința de Guvern de marți la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), a fost adoptată Ordonanța de Urgență prin care Guvernul urmărește reducerea presiunii asupra bugetului și direcționarea fondurilor Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) către programe de mediu care pot fi finalizate la termen și care aduc un impact direct, rapid și măsurabil în reducerea emisiilor și protecția mediului, spune ministerul.

Unul dintre acestea este programul „Rabla” care va funcționa pe baza unui ghid actualizat, ce va fi postat în consultare publică până la finalul săptămânii. Valoarea voucherelor va fi redusă pentru a răspunde situației economice actuale.

„Într-un an cu constrângeri bugetare, am ales să finanțăm doar acele programe care aduc beneficii clare: mai puțină poluare în orașe, mai puține conflicte cu fauna sălbatică și mai multă siguranță pentru oameni. Această ordonanță nu închide definitiv programele AFM. Guvernul își păstrează opțiunea de a aproba, prin memorandum, și alte proiecte până la finalul anului. Ne asigurăm astfel că fiecare leu din Fondul pentru Mediu este folosit eficient pentru proiecte realizabile într-un timp scurt, cu efecte directe și vizibile pentru oameni și pentru mediu” a declarat ministra mediului, apelor și pădurilor.

În perioada următoare, MMAP va prezenta lista actualizată a programelor AFM și calendarul relansării acestora, în funcție de deciziile guvernamentale și de disponibilitatea fondurilor europene și naționale.

Programul Rabla a dus la scoaterea din circulație a peste un milion de mașini vechi în 20 de ani.