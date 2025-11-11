Proiectul imobiliar derulat de ginerele lui Donald Trump la Belgrad a scos mii de sârbi în stradă

Protest la Belgrad împotriva proiectului imobiliar și a legii care permite demolarea fostului sediu al armatei pentru a construi un hotel de lux, FOTO: Andrej Isakovic / AFP / Profimedia Images

Mii de protestatari au înconjurat marți fosta clădire a Statului Major al armatei sârbe, în semn de protest față de o nouă lege menită să accelereze transformarea acesteia într-un complex de lux închiriat unei companii de investiții fondate de ginerele președintelui american Donald Trump, Jared Kushner, transmite Reuters.

Manifestația din capitala Belgrad s-a adăugat unui val de manifestații antiguvernamentale care îl vizează pe președintele Aleksandar Vucic, declanșate de prăbușirea acoperișului gării din Novi Sad acum un an, accident soldat cu moartea a 16 persoane.

„Am venit aici ca să ne facem auzită vocea împotriva acestei legi”, a declarat Teodora Smiljanić, o protestatară în vârstă de 48 de ani.

„Prin adoptarea acestei legi, el (Vucic) încearcă să-l mulțumească pe Trump și să-i câștige favoarea”, a spus ea. „Poate crede că, în schimb, Trump ar putea ridica sancțiunile impuse companiei NIS”, a adăugat aceasta.

NIS, singura rafinărie de petrol din Serbia, deținută de Rusia, se află sub sancțiuni americane, ceea ce provoacă temeri legate de aprovizionarea cu combustibil în timpul iernii.

Proiectul imobiliar a votat un proiect cu dedicație pentru ginerele lui Trump

Parlamentarii sârbi au adoptat vineri o lege care permite accelerarea procedurilor administrative pentru ca firma lui Kushner, Affinity Global Development, să poată construi un hotel, apartamente, magazine și birouri pe terenul fostului sediu al armatei iugoslave.

Mulți sârbi consideră vechiul sediu, avariat în timpul campaniei de bombardamente a NATO din 1999, în timpul conflictului din Kosovo, drept un omagiu adus celor care au murit și un monument al arhitecturii moderniste din epoca iugoslavă. Ei s-au opus semnării contractului de concesiune pe 99 de ani cu Affinity Global Development, încheiat anul trecut.

Jared Kushner este căsătorit cu Ivanka Trump, prima fiică a președintelui SUA, FOTO: John Nacion / Imago Stock and Peopșe / Profimedia Images

Unii politicieni din opoziție au susținut că legea este neconstituțională, însă majoritatea aflată la guvernare a aprobat-o fără amendamente, afirmând că este esențială pentru menținerea unor relații bune cu Statele Unite.

„El (Vucic) încearcă să-l corupă pe Trump”, a declarat marți la televiziunea N1 Zdravko Ponos, fost șef al Statului Major al armatei și în prezent lider al partidului de opoziție Srbija Centar.

În pofida protestelor, guvernul lui Vucic a retras în noiembrie anul trecut statutul de patrimoniu cultural protejat al fostului complex militar.

Kushner, care este căsătorit cu Ivanka Trump, fiica fostului președinte american, a înființat compania Affinity Global Development după ce a părăsit postul de consilier la Casa Albă în 2021. În timpul primului mandat al lui Trump el a jucat un rol important în medierea așa-ziselor Acorduri Abraham, prin care mai multe țări musulmane și-au normalizat relațiile cu Israelul.