Zi de doliu în Serbia după ce 14 oameni au murit în urma prăbuşirii unui acoperiş în gara din Novi Sad / Vucic: „Vă asigur că vor fi pedepsiţi”

Serbia este în doliu sâmbătă şi o anchetă a început după moartea a 14 persoane cu o zi înainte în prăbuşirea unei părţi a acoperişului exterior al unei gări din Novi Sad (nordul ţării).

Locuitorii au aprins vineri lumânări şi au depus flori la un memorial improvizat din apropierea gării, dar şi în alte oraşe. Noi adunări sunt planificate pentru sâmbătă, informează Agerpres.

From the scene of the national tragedy. Novi Sad mourns. 💔 Pray for Novi Sad 🕊️ pic.twitter.com/GUcRywsF1u

Autorităţile sârbe au declarat că ancheta pentru „determinarea responsabilităţii” pentru accident a început sâmbătă.

„Douăzeci de persoane vor fi audiate încă de astăzi (sâmbătă – n.r.), începând de la vârf, oameni din ministere, de la compania publică de căi ferate”, a declarat ministrul de interne Ivica Dacic pentru postul de televiziune Prva.

El a declarat că poliţia a confiscat documente referitoare la gară de la birourile Ministerului Construcţiilor, Transporturilor şi Infrastructurii.

După trei ani de renovare parţială, o porţiune a gării din Novi Sad, al doilea oraş ca mărime din Serbia, a fost redeschisă în iulie. Dar unele porţiuni sunt încă în construcţie.

Cu toate acestea, compania căilor ferate sârbe a clarificat într-un comunicat că acoperişul exterior care s-a prăbuşit nu a făcut parte din renovările efectuate.

#Serbia | A concrete roof collapse at Novi Sad railway station killed eight and injured four



Two people remain trapped as rescuers work to free them



About 80 rescue team members are on site



The building was recently renovated#NoviSad pic.twitter.com/XyhMKs6riS