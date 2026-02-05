Proiectul privind sancționarea membrilor CCR, criticat de un judecător al Curții: „Abia atunci ar fi controlată, se distruge independența ei”

Judecătorul CCR Dacian Dragoș susține că proiectul PNL privind sancționarea judecătorilor Curții care boicotează ședințele de plen ar distruge independența instituției întrucât i-ar pune la membrii săi „la cheremul” celor care i-au numit.

Într-o emisiune la Antena 3, Dacian Dragoș a fost invitat să comenteze proiectul inițiat de către deputata Raluca Turcan și senatorul Daniel Fenechiu, ambii de la PNL, care impune sancțiuni pentru judecătorii CCR care absentează de la ședințele Curții, sancțiuni care pot merge până la revocarea din funcție.

„Curtea poate să-și facă treaba”

„Mie mi se pare că nu ar trebui modificată legea pentru că în regulament există răspundere disciplinară a judecătorilor. Se pot face altfel de lucruri pe legile existente. Dacă ar putea fi revocați, ar fi la cheremul celor care i-au numit. Abia atunci ar fi controlată Curtea. Se distruge independența Curții…”, a spus Dacian Dragoș

Întrebat de ce totuși CCR nu reușește din luna octombrie să tranșeze subiectul pensiilor speciale pentru magistrați, Dacian Dragoș a răspuns: „Este o lege mai greu de analizat din multe perspective. Este încă în analiză. Și pe colegii mei i-am văzut că acționează cu bună credință. Sigur, există opinii diferite. Societatea se reflectă și în CCR, dar sunt convins că acest impas se va depăși în curând. Curtea este funcțională și poate să-și facă treaba. Unele legi sunt mai ușor de trecut, altele mai greu. Sunt excepții de neconstituționalitate care datează și din 2021.”

Dragoș a precizat că „în curând” va exista o decizie și în privința pensiilor speciale ale magistraților. Totodată, el a exclus posibilitatea unei comenzi politice ce a influențat poziționarea unor judecători ai Curții.

Întrebat cine este de vină pentru faptul că România va pierde 230 de milioane de euro din PNRR pentru că legea nu a fost promulgată, Dacian Dragoș a spus: „Toți suntem de vină, România e de vină… De la decidenții politici… Sigur, și instituțiile. Nu putem acuza doar CCR. Pe partea de pensii se discută de multă vreme. Reformele au stagnat și este greu de decelat cine este de vină.”

Ce prevede proiectul inițiat de PNL

Principalele măsuri cuprinse în proiectul depus de cei doi parlamentari liberali se referă la:

instituirea expresă a obligației judecătorilor CCR de a participa la ședințele Plenului – boicotul nu mai poate fi o opțiune;

sancționarea financiară a judecătorilor care absentează nemotivat de la ședințele Plenului Curții cu 10% din indemnizația brută pentru fiecare absență, fiind admise doar situații de natură medicală, caz fortuit sau de forță majoră;

revocarea de către Parlament sau președintele României (în funcție de cine i-a numit) a judecătorilor aflați în situații de incompatibilitate, care absentează nemotivat de cel puțin trei ori consecutiv de la lucrările Plenului sau dacă se află în imposibilitatea exercitării funcției de judecător mai mult de 90 de zile.

„Niciuna dintre măsurile propuse nu afectează independenţa judecătorilor Curţii Constituţionale în exercitarea mandatului şi nici inamovibilitatea pe durata acestuia”, a spus Turcan.

Amânări succesive pe legea privind pensiile magistraților

În 10 decembrie a avut loc prima ședință în această cauză, iar judecătorii constituționali au amânat luarea unei decizii. Ulterior, la ședința din 28 decembrie, patru judecători, toți propuși de PSD – Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Mihai Busuioc și Cristian Deliorga – au părăsit ședința, astfel că nu s-a mai putut lua o hotărâre.

În 29 decembrie, când ședința a fost reluată, cei patru judecători care cu o zi înainte părăsiseră sala nu s-au mai prezentat deloc. Ulterior, cei patru judecători CCR au transmis un comunicat comun în care susțin că absența lor de la ședința de astăzi „nu a însemnat un blocaj al activității Curții, ci o decizie legată de respectarea regulilor de funcționare și a cadrului legal care guvernează activitatea” CCR.

Curtea Constituţională a României a amânat din nou, în 16 ianuarie, pentru a patra oară, pronunţarea în cazul obiecţiilor de neconstituţionalitate a Legii privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, stabilind un nou termen pentru 11 februarie.

Judecătorii au luat această decizie ca urmare a cererii de întrerupere a deliberărilor pentru studierea problemelor ce formează obiectul cauzei şi a expertizei contabile depusă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.