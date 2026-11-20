Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat, vineri seara, într-o conferinţă de presă la Sibiu, că propunerea de reducere a numărului de parlamentari este practic definitivată de grupurile parlamentare ale PNL şi USR şi urmează să fie prezentată în perioada următoare.

„Vom face această propunere, dar mi se pare că este corect să fie făcută de grupurile care susţin această propunere şi se lucrează la această propunere. Practic, este definitivată de către grupurile USR şi PNL şi mi se pare de bun-simţ să o prezinte colegii care au lucrat la acest proiect”, a declarat Ilie Bolojan, citat de Agerpres.

Întrebat când va fi prezentată iniţiativa şi cu cât ar urma să fie redus numărul parlamentarilor, liderul liberal nu a avansat o cifră şi nici un calendar precis.

Bolojan a explicat că reducerea numărului de parlamentari nu a putut fi promovată în perioada în care a condus Guvernul deoarece nu a existat un acord între partidele din coaliţie.

„Nu a fost un acord nici pe reducerea numărului de parlamentari, nici pe reorganizarea administrativă. Aceasta este realitatea. Acum nu mai avem niciun fel de constrângere şi vom propune reducerea numărului de parlamentari, o formulă cât se poate de serioasă”, a afirmat preşedintele PNL.

El a adăugat că partidul va pregăti şi o propunere privind reorganizarea administrativ-teritorială, subliniind că o asemenea reformă trebuie fundamentată pe soluţii concrete, nu doar pe anunţuri politice.

Anunțul inițial privind intenția PNL de a promova, împreună cu USR, un proiect de reducere a numărului de parlamentari a fost făcut, marți, de către Ilie Bolojan, spunând că există posibilitatea unei reduceri substanțiale, chiar dacă numărul final ar putea depăși ușor pragul de 300.

„Nu poți să faci o reformă a administrației care să se lege de toată lumea, cât timp din central, de unde sunt cele mai mari cheltuieli, nu vii cu propuneri de măsuri. Nu înseamnă că dacă reduci numărul de parlamentari vei rezolva deficitul României. E o problemă puțin de semnal politic și de normalitate”, a apreciat liberalul.