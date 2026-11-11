Proiectul reformei administrative, contestat de Constantin Toma. „Va fi o hartă a PSD-ului pentru alegerile din 2028”

Primarul Buzăului Constantin Toma (PSD), un critic constant al conducerii actuale a social-democraților, a spus că proiectul reorganizării administrativ-teritoriale este gândit astfel încât PSD să-și asigure victoria în alegerile din 2028.

„Dacă această idee este de la PSD, PSD-ul gândește două-trei mutări în față. Cu siguranță va fi o hartă a PSD-ului pentru alegerile din 2028.(…) Dacă le reușește, în 2028 vor avea cei mai mulți primari și cei mai mulți alegători”, a declarat Constantin Toma, la Digi24.

Potrivit lui Toma, „există o suspiciune rezonabilă ca Partidul Social Democrat să deseneze viitoarea hartă electorală unde ar putea să câștige cât mai mult”.

Primarul Buzăului susține că o reformă administrativ-teritorială ar trebui realizată printr-o consultare mult mai largă atât între partide, cât și cu specialiști din afara mediului politic.

„Dacă tot se întâmplă chestia asta în 2028, de ce nu este dată o temă, un contract între Guvernul României și Academia Română, care are cei mai buni specialiști din această țară, să creeze un proiect de țară? Nu este responsabilitatea unui singur partid și toate partidele ar trebui să se implice, astfel încât să avem un proiect bun, un proiect rezonabil, pentru că altfel nu vom reuși. De ce să facem treaba pe fugă?”, a spus Toma.

El a avertizat că reforma ar trebui să aducă un beneficiu țării, nu unui partid politic în perspectiva alegerilor viitorare. De asemenea, Toma a spus că ar fi oportună și implicarea președintelui Nicușor Dan în acest proiect.

„Ar fi un proiect prezidențial, cuplând la chestia asta și Academia Română, după care se propune unei comisii, unui comitet format din reprezentanți ai tuturor partidelor, care să decidă. Pentru că PSD-ul are 22-23%, iar până la 100% românii au ales reprezentanți și de la alte partide și ar trebui să-i implicăm pe toți reprezentanții românilor”, a conchis Toma.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat pe 26 octombrie că îi propune premierului Luca Niculescu ca guvernul să-și asume răspunderea pe reforma administrativă, precum și pe restructurarea la nivel guvernamental.

El a spus că PSD a stabilit și cine vor fi coordonatorii celor două reforme din partea social-democraților. Este vorba despre europarlamentarul Dragoș Benea pentru reforma administrativă și vicepremierul Marian Neacșu pentru restructurarea la nivel guvernamental.

Liderul social-democrat a adăugat că ambele angajări de răspundere trebuie să se întâmple într-un orizont rezonabil de timp, mai exact până în martie 2027.