Proiectul „Vinul tău din via ta” al cramei „1000 de Chipuri” – o reinventare a vinului artizanal

Acest proiect încearcă să refacă „legătura cu pământul” – adică legătura între om şi vinul pe care acesta îl produce. „Vinul tău din via ta” nu are ca rezultat o sticlă de vin cumpărată de pe raftul unui supermarket, ci una care provine din butaşi de viţă-de-vie care poartă numele posesorilor, un vin produs printr-un proces pe care participanţii ajung să-l cunoască şi să-l înţeleagă.

Cei care vor să intre în proiectul „Vinul tău din via ta” îşi aleg unul sau mai mulţi butaşi de viţă-de-vie, asupra cărora devin „proprietari onorifici” timp de un an. Ei pot opta pentru un butaş din soiul dorit, din care primesc 6 sticle de vin cu etichete personalizate şi o degustare gratuită pentru 3 persoane la crama „1000 de Chipuri” din Urlaţi sau în winebar-ul din Bucureşti.

Când şi cum s-a născut „ideea cu butaşul”?

Această idee a apărut in 2008-2009, dar, la momentul respectiv Crama „1000 de Chipuri” încă nu avea niciun vin în piaţa – primele vinuri îmbuteliate au apărut în 2011. «Au urmat câţiva ani în care am pierdut din vedere proiectul cu butaşii. Însă, ideea a tot revenit, din timp în timp, datorita faptului ca o parte din persoanele care ne vizitau la cramă doreau sa isi produca propriul vin, insa in conditiile unei crame moderne, insa din pacate nu am ajuns să concretizăm nimic» – explică Ştefan Ionescu, fondatorul Cramei „1000 de Chipuri”.

«Proiectul a ajuns „pe masa de lucru” în perioada pandemiei, adică în 2020, când „statul acasă” m-a determinat să-mi reamintesc multe idei abandonate în anii anteriori. În acea perioadă tot sectorul Horeca era închis, ceea ce nouă ne-a creat o veritabilă problemă, deoarece Crama „1000 de Chipuri” produce aproape exclusiv pentru acest segment de piaţa. Lansarea proiectului „Vinul tău din via ta” a fost, la momentul acela, una dintre soluţiile găsite de noi pentru blocajul din Horeca. Astfel, am reluat legăturile cu persoanele care ne-au solicitat, de-a lungul anilor, acest concept şi, având cu toţii mai mult timp la dispoziţie, am reuşit să punem la punct toate detaliile. A fost un proces foarte interesant, deoarece, practic, acest proiect s-a născut din interacţiunea cu viitorii clienţi, cu care ne-am sfătuit – cu mulţi dintre ei chiar ne-am împrietenit – şi am construit totul împreuna.

De ce promovează un producător de vinuri premium un proiect de „vinuri artizanale”?

În cadrul proiectului „Vinul tău din via ta”, termenul de „vin artizanal” se referă doar la faptul că vinul este personalizat pentru fiecare client, fiindcă scopul este acela de a-ţi putea crea propriul tău vin, dar realizat la standardele de calitate ale unei crame, iar dacă acea cramă este una care produce vinuri bune, atunci asta e o garanţie suplimentară a faptului că şi tu vei primi un vin de calitate.

Degustare de vin la Crama „1000 de Chipuri”

Ştefan Ionescu explică: «Orice producător de vin îşi doreşte să ajungă cât mai aproape de cei care ii degusta vinurile, deziderat care se poate realiza, în general, prin intermediul prezentarilor de vin. Sigur că acest proiect poate fi privit ca o campanie de promovare, deoarece ne permite să intrăm în contact direct cu potenţialii clienţi, iar aceştia ne şi degustă vinurile. Fiindcă am reuşit să-i determinăm pe consumatori să fie părtaşi la ceea ce facem noi în vie şi în cramă, cred că am realizat o legătura mult mai strânsă decât o simplă degustare de vin. Mai mult decât atât, pe această cale le arătăm nemijlocit clienţilor noştri că tehnologia modernă nu dăunează deloc vinului».

Câţi butaşi au fost „achiziţionaţi” de când ai început proiectul?

«Am demarat proiectul în 2020, prin urmare, în octombrie 2025 am început campania pentru anul 6. În tot acest timp ne-am apropiat cateva mii de posesori de butaşi. E de menţionat că sunt şi clienţi (mai ales companii) care au achiziţionat mai multi butasi pentru angajati sau pentru clientii lor» – declară Ştefan Ionescu.

Pot „achiziţiona” un butaş şi apoi să-l fac cadou unui prieten sau unui partener de afaceri?

Butaşii pot fi achiziţionaţi atât de persoane private cât şi de companii. În decursul timpului, mai mult de jumătate din butaşi au fost achiziţionaţi pentru a fi făcuţi cadou. Butaşul poate fi „dăruit” cu uşurinţă unui prieten sau unui partener de afaceri, prin intermediul voucherului primit la achiziţie. Acest voucher nominal conţine toate beneficiile pachetului – vinul personalizat, degustările, vizita la cramă.

Ca un detaliu interesant, clientul primeşte vin din recolta anului în care face achiziţia onorifică, dar livrarea se face în anul următor, când se îmbuteliază vinul. Prin urmare, dacă optezi pentru vinuri albe sau roze, le primeşti în perioada martie/aprilie, iar pentru vinuri roşii, în august/septembrie. Însă, poate alege să primească din producţia anului anterior, fără să mai aştepte, daca stocurile de vin permit asta.

Cum poţi achiziţiona butaşul tău şi ce conţine „pachetul”?

Oricine are posibilitatea de a achiziţiona (închiria) un butaş de vie, pe o perioadă de un an – sau chiar mai mult. Butaşul va fi marcat cu o etichetă personalizată purtând numele proprietarului.

La fiecare butaş primeşti 6 sticle de vin din soiul respectiv, cu o etichetă personalizată de tine.

Ai de ales între patru soiuri albe – Fetească Alba, Tămâioasă Românească, Sauvignon Blanc, Chardonnay – cinci soiuri roşii – Fetească Neagră, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Merlot, Shiraz – şi un roze din Pinot Noir.

Vinul va fi produs din recolta anului curent, prin urmare, va fi gata începând cu luna martie – pentru vinurile albe şi roze – sau din luna august/septembrie – pentru vinurile roşii.

La fiecare butaş primeşti şi o degustare pentru tine şi încă două persoane, la Crama „1000 de Chipuri” din Urlaţi, sau în winebar-ul „1000 de Chipuri” din Bucureşti – pe str. 11 Iunie.

Achiziţia butaşilor se face direct pe site-ul cramei „1000 de Chipuri”, la secţiunea „Vinul tău din via ta / Butaşul tău”.

Sticle personalizate din proiectul „Vinul tău din via ta” al Cramei „1000 de Chipuri”

Cât costă achiziţionarea unui butaş?

Preţul unui butaş este de 450 de lei/an.

Contractul pentru butaşi poate fi prelungit şi în anii următori, prin noi achiziţii din acelaşi soi, sau din soiuri diferite.

Primeşti doar 6 sticle de vin, sau mai sunt şi alte avantaje?

Dacă eşti pasionat de vinificaţie, eşti invitat să participi la tot procesul, de la lucrările în vie şi până la crearea vinului şi îmbutelierea lui. Vei avea acces la degustări „en primeur” şi la „zile deschise” organizate periodic. Un specialist de la Crama „1000 de Chipuri” te va asista şi poţi dobândi astfel experienţă directă şi know-how.

