Propunerea neobișnuită a administrației Trump inclusă în noul plan pentru încheierea războiului din Ucraina

Schița de acord a fost elaborată de emisarii prezidențiali din SUA și Rusia, dar Kievul a fost doar informat în linii mari despre propunerile discutate, scriu The Daily Telegraph și Reuters.

Un plan de pace în 28 de puncte propus de SUA pentru Ucraina include, potrivit unor surse citate joi de The Telegraph, o prevedere prin care Moscova ar obține controlul asupra estului Donbasului în schimbul plății unei „taxe de închiriere”.

Kievul ar păstra proprietatea legală asupra teritoriilor, au spus sursele.

Planul, elaborat, potrivit unor surse, de emisarii prezidențiali ai SUA și Rusiei, Steve Witkoff și Kirill Dmitriev, propune, de asemenea, ca forțele ucrainene să elibereze zonele neocupate rămase din Donbas, transformându-le într-o „zonă demilitarizată”, a relatat miercuri Axios.

În schimb, Moscova ar putea face concesii în regiunile parțial ocupate Zaporojie și Herson. Potrivit planului, Kievul și-ar reduce, de asemenea, forțele sale armate, ar rămâne fără unele arme occidentale și ar renunța la găzduirea trupelor străine, potrivit Financial Times.

Alte concesii ale Kievului sunt incluse, spre exemplu cele legate de statutul limbii ruse și al Bisericii Ortodoxe Ruse.

Abordarea mercantilistă a lui Trump

Ideea „închirierii” reflectă abordarea de tip comercial a lui Trump în ceea ce privește acordurile internaționale, scrie The Telegraph. Moscova ar plăti efectiv o „taxă funciară” pentru a compensa pierderile Ucrainei din Donbas, o regiune bogată în minerale.

Conform Constituției Ucrainei, orice transfer de teritoriu necesită un referendum, care probabil ar eșua, făcând dintr-un acord de închiriere o posibilă soluție.

Surse NBC au declarat că Ucraina nu a fost implicată în elaborarea planului și a fost informată doar în linii mari cu privire la conținut.

O sursă apropiată de Kiev a descris momentul ales – în mijlocul unui scandal de corupție în guvernul președintelui Volodimir Zelenski – ca o probabilă încercare a Kremlinului de a exploata slăbiciunile percepute ale conducerii Ucrainei.

Aliații europeni și americani au declarat, de asemenea, că nu au fost informați. Un oficial diplomatic britanic a declarat pentru Politico că Londra nu era la curent cu propunerile, în ciuda legăturilor strânse cu reprezentanții SUA.

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a semnalat joi că Bruxelles nu va accepta nicio inițiativă de pace negociată fără știrea Kievului.

O „fantezie maximalistă a Kremlinului”

Detaliile unui plan elaborat de SUA și Rusia pentru încheierea războiului din Ucraina, dezvăluite miercuri de mai multe publicații de pe ambele maluri ale Atlanticului, au iritat capitalele europene, nemulțumite că, încă o dată, nici ele, nici Kievul nu au fost incluse în discuții.

Un înalt oficial american, scrie Kyiv Post, a respins documentul ca fiind o „fantezie maximalistă a Kremlinului”, genul de listă de dorințe extravagante pe care Washingtonul crede că Moscova o circulă pentru a testa nervii Occidentului.

În Europa, scepticismul s-a transformat în dispreț deschis. Mai mulți diplomați occidentali au descris zvonurile ca fiind încă o încercare a Moscovei de a crea un impuls pentru un acord pe care Kievul nu l-ar accepta niciodată și pe care Occidentul l-ar respinge cu siguranță.

Starea de spirit la Bruxelles, Berlin și Paris, scrie publicația ucraineană, a fost mai degrabă de iritare decât de alarmă, diplomații calificând întregul episod drept „un truc rusesc cunoscut”.

Ucraina nu a comentat public planul, dar presa internațională a scris că Kievul consideră propunerile în această formă drept inacceptabile.

Șeful de cabinet al lui Zelenski, Andrii Iermak, a declarat miercuri că se află în „comunicare constantă” cu echipa lui Trump, inclusiv cu emisarul Steve Witkoff, și că va colabora cu SUA pentru a pune capăt războiului „și a asigura o pace justă și durabilă”.