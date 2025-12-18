Protecție fără granițe: cum poate folosi diaspora tehnologia pentru a avea grijă de cei dragi

Când locuiești departe, grija pentru ai tăi nu se mută din inimă, ci doar trece pe un alt fus orar. O simți dimineața devreme, când mama îți spune că a alunecat pe gheață în fața blocului. La prânz, când fratele tău pleacă într-o excursie în altă țară și te întrebi dacă are o asigurare de călătorie. Seara, când verifici dacă totul e în regulă cu casa din România, rămasă simbolul stabilității și al dorului. Distanța schimbă ritualurile, dar nu și reflexul de a proteja ceea ce ți-e drag. Iar în 2025, protecția nu mai are nevoie de prezență fizică. Este digitală, accesibilă și fără granițe.

Protecția peste granițe a devenit digitală

Cel mai bun exemplu este Contul Meu, portalul digital Allianz-Țiriac, un spațiu unic unde găsești, gestionezi și plătești polițele tale de asigurare, de oriunde te-ai afla. Este locul unde grija devine management, iar emoția se transformă în control. Peste 300.000 de clienți îl folosesc deja, generând lunar peste 20.000 de operațiuni – de la plăți și reînnoiri la solicitări de despăgubire și programări cu consultanți. Aici se întâlnesc toate produsele principale: My Travel, My Home, My Car și My Protect, într-un singur ecosistem digital, sigur și intuitiv.

Această digitalizare vine într-un context cultural interesant. În țările europene unde trăiesc mari comunități de români (Italia, Spania, Germania sau Marea Britanie) asigurarea nu e un moft, ci o normă. Peste 72% dintre românii din diaspora dețin polițe în țara gazdă, în timp ce 68% nu au nicio asigurare în România, conform unui studiu Allianz-Țiriac, deși mulți lasă în urmă locuințe, terenuri sau mașini. În străinătate, cultura protecției e firească, preventivă, integrată în viața de zi cu zi. În România, încă a rămas doar o reacție după ce are loc un eveniment neprevăzut. Iar diferența nu ține de mentalitate, ci de infrastructură: când ai acces simplu, decizi mai repede.

De aceea, soluțiile digitale de la Allianz-Țiriac sunt gândite exact pentru a umple acest gol. Ele nu cer efort, ci doar un gest de grijă față de cei dragi. Poți încheia, administra sau reînnoi asigurările pentru familie și bunurile din România direct din diaspora, fără birocrație. Dintr-un singur cont. Dintr-un singur loc.

Călătorii fără griji, oriunde în Europa

Pentru milioane de români care circulă tot mai mult între țări, protecția mobilității devine prioritară. Aici intervine My Travel, asigurarea care aduce siguranță în mișcare. Orice călătorie poate veni cu riscuri greu de anticipat: o problemă medicală, un bagaj pierdut, un zbor anulat. În 2024, peste 286.000 de români au cumpărat o asigurare de călătorie, cu o creștere de 23,5% față de anul precedent, potrivit Autorității de Supraveghere Financiară. În același an, cea mai mare despăgubire plătită a fost de 45.000 de euro pentru tratamentul unui turist, iar primele cinci cazuri cumulate depășeau 207.000 de euro, arată datele UNSAR. Sunt cifre care demonstrează că imprevizibilul nu e teorie, ci parte din realitate.

My Travel acoperă exact aceste scenarii. Cheltuieli medicale de urgență, inclusiv tratament stomatologic pentru calmarea durerilor acute, asistență 24/7, sprijin pentru documente pierdute, despăgubiri pentru bagaje distruse sau furate, dar și răspundere civilă față de terți, adică pentru situațiile în care provoci pagube altora din greșeală. În plus, în cazul în care se anulează călătoria, asigurarea îți returnează banii plătiți pentru servicii turistice în caz de evenimente neprevăzute, atâta timp cât polița e încheiată cu cel puțin 30 de zile înainte de plecare.

Mai mult, My Travel funcționează în orice țară din lume, cu excepția României și țării de rezidență a persoanei asigurate, oferind acoperire teritorială opțională pentru SUA și Canada, pe care clienții pot alege să o achiziționeze sau să o excludă, în funcție de nevoile lor. Asta înseamnă că, dacă locuiești în Spania și mergi în vacanță în Portugalia, acoperirea este activă. Dacă părinții vin să te viziteze din România, îi poți ajuta să își cumpere online propria asigurare My Travel. Totul se face în câteva minute, fără documente printate, direct în Contul Meu. În plus, persoanele interesate, inclusiv din diaspora, pot alege să-și asigure toate călătoriile dintr-un an întreg cu o singură asigurare și beneficiază de 25% reducere din costul asigurării până pe 10 ianuarie.

În același ecosistem digital se află și My Car, asigurarea auto care poate fi achiziționată cu 10% reducere în perioada următoare și care poate fi ulterior gestionată integral online, de la reînnoirea poliței până la urmărirea dosarului de daună, oferind transparență completă și control de la distanță pentru mașinile rămase în România.

Toate aceste detalii se traduc într-o concluzie clară: protecția nu trebuie complicată. Trebuie doar începută.

Cum protejezi casa pe care ai lăsat-o „acasă”

Aceeași simplitate digitală se regăsește și în My Home, asigurarea pentru locuințele din România. Pentru mulți români din diaspora, casa de acasă nu e doar o proprietate, ci o parte din identitate. Este locul unde s-au născut, unde se întorc vara, unde trăiesc părinții sau copiii. România este țara europeană cu cel mai mare procent de proprietari de locuințe: peste 95% dintre români locuiesc în propriul imobil, comparativ cu media europeană de 69%. Asta înseamnă o responsabilitate uriașă, dar și o vulnerabilitate pe măsură.

În timp ce polița obligatorie acoperă doar cutremurul, inundațiile și alunecările de teren, My Home extinde protecția la ceea ce e cu adevărat probabil: incendii, explozii, furt, vandalism, scurtcircuite, furtuni, avarii accidentale sau daune provocate de apă. Unele pachete My Home includ și asistență la domiciliu, de exemplu, dacă se strică frigiderul sau mașina de spălat, un specialist este trimis în maximum două ore sau îți oferă cazare la hotel până la 90 de zile dacă locuința devine nelocuibilă.

Pentru diaspora, My Home poate fi cumpărat integral online, fără birocrație, iar în această perioadă se aplică și 10% reducere la valoarea primei de asigurare. Poți proteja casa ta sau îți poți ajuta părinții să-și asigure casa, demonstrând că grija pentru familie nu are granițe. Trebuie doar să fii proprietarul casei sau să ajuți ruda care este. Este o formă concretă de a rămâne aproape, chiar și de la mii de kilometri distanță.

Prevenția și protecția încep cu siguranța ta personală, oriunde te-ai afla

Dincolo de locuințe și călătorii, grija față de cei dragi începe adesea cu propria siguranță. Pentru românii din diaspora, My Protect este asigurarea care oferă sprijin financiar în situații dificile precum accidentele, îmbolnăvirile sau evenimentele neprevăzute care pot afecta capacitatea de muncă și stabilitatea veniturilor. Este o formă de protecție personală care completează firesc celelalte asigurări, mai ales atunci când viața se desfășoară între mai multe țări și sisteme diferite.

My Protect poate fi gestionată digital, din același ecosistem Allianz-Țiriac, oferind claritate și control de la distanță. Pentru diaspora, acest tip de asigurare înseamnă mai mult decât o poliță: înseamnă liniștea că, indiferent unde te afli, există un plan de siguranță care te ajută să rămâi pe linia de plutire și să continui să ai grijă de cei de acasă. Protecția personală devine astfel parte dintr-un gest mai amplu de responsabilitate, care nu se oprește la bunuri, ci începe cu omul.

Cum se schimbă relația noastră personală cu grija față de cei dragi

Dincolo de instrumente de protecție, ceea ce se schimbă prin această digitalizare este relația noastră cu grija. Dacă altădată însemna doar apeluri telefonice și bani trimiși lunar, acum înseamnă acțiune directă. Să închei o poliță de călătorie pentru părinți. Să asiguri casa bunicilor. Să știi că, indiferent ce se întâmplă, există o soluție concretă deja pregătită. Asta înseamnă „Sunt lângă tine și când nu sunt lângă tine.”

Pe măsură ce Europa devine tot mai conectată, aceste instrumente devin expresii ale normalității. În Vest, protecția e ceva la fel de natural în viața cotidiană, ca plata online sau cumpărăturile de la distanță. Iar pentru diaspora românească, obișnuită să îmbine două lumi, cea a afecțiunii de acasă și cea a responsabilității de acolo, această trecere e firească.

În final, tehnologia nu promite să elimine riscurile. Promite ceva mai important: să le facă gestionabile. Să transforme anxietatea în claritate și distanța în acțiune. Să permită unui român din Madrid să protejeze o casă din Iași (dacă e pe numele lui), unui fiu din Viena să încheie o asigurare de călătorie pentru părinții din România sau unei familii din diaspora să trăiască știind că are totul sub control, într-un singur cont.

