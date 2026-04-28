Protest cu mii de sindicaliști marți în Piața Victoriei: Guvernul acuzat de măsuri „antiumane”

Mii de sindicaliști din toate domeniile pichetează marți sediul Guvernului, între orele 10:30 și 14:30. Acțiunea, organizată de Confederația Meridian, condamnă lipsa dialogului social și măsurile care au dus la prăbușirea nivelului de trai, potrivit Agerpres.

La protest participă sindicaliști aparținând tuturor confederațiilor sindicale naționale, membrii ai federațiilor și asociațiilor profesionale, ale pensionarilor civili și militari, asociațiilor revoluționarilor, studenților.

Vor fi prezenți mii de sindicaliști: silvicultori, ceferiști, administrație, polițiști, personal contractual, cadre din învățământ și sănătate, mineri, siderurgiști, energeticieni, militari în rezervă, pensionari, potrivit organizatorilor.

Sindicaliștii sunt nemulțumiți de așa-numitele „măsuri guvernamentale” de reformă, pe care le consideră „antieuropene, antiromânești și antiumane”.

Ei susțin că deciziile adoptate fără un dialog social real au afectat grav dreptul la o salarizare corectă și la o pensionare echitabilă, punând în pericol locurile de muncă și agravând criza economico-financiară.

Guvernul Bolojan se confruntă cu o moțiune de cenzură depusă luni de PSD și AUR. Premierul a acuzat PSD că „dinamitează guvernarea” fără a avea o soluție de rezervă, excluzând demisia, deși a admis că moțiunea are șanse să treacă. Bolojan a subliniat că, în acest context tensionat, scenariul alegerilor anticipate rămâne o variantă posibilă.