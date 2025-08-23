Protest împotriva unei baze militare a Rusiei din Armenia. „Puneți capăt ocupației rusești”

În jur de 100 de persoane au organizat o manifestație, sâmbătă, în zona unei baze a armatei ruse din orașul armean Gyumri, cerând să înceteze prezența militară a Moscovei în țară, relatează AFP.

Armenia, o fostă țară sovietică din Caucaz, s-a bazat multă vreme pe Rusia pentru a-și consolida securitatea în confruntarea cu Azerbaidjanul vecin, însă relațiile au devenit tensionate în contextul ofensivei declanșate de Baku în 2023 pentru a recăpăta controlul asupra Nagorno-Karabah, în care Moscova nu a intervenit pentru a-i sprijini pe armeni.

„Cerem retragerea bazei rusești de pe teritoriul Armeniei. Prezența acestei baze nu asigură securitatea, ci creează o amenințare internă”, a declarat Arman Babajanyan, unul dintre organizatorii manifestației.

Unul dintre sloganurile afișate de demonstrația a fost „Puneți capăt ocupației rusești”.

„Rusia trebuie să părăsească Armenia”, a declarat protestatarul Anahit Tadevosyan, care a spus că rușii „distrug Ucraina”.

„Ne-au trădat, trebuie să plece”, a adăugat bărbatul în vârstă de 74 de ani.

A avut loc și o contramanifestație

O prezență puternică a poliției în afara bazei, care găzduiește aproximativ 3.000 de soldați, a prevenit eventuale ciocniri între demonstranții de la mitingul anti-Rusia și o contramanifestație a câtorva zeci de persoane în susținerea bazei.

Baza din Gyumri „asigură independența și securitatea Armeniei”, a declarat Manuk Sukiasyan, membru al mișcării „Mama Armenia”, la contramanifestație.

Baza militară rusă se află în orașul din nordul Armeniei din 1995.

Anul trecut, Rusia a fost de acord să retragă o parte din trupe și grăniceri din Armenia, dar și-a lăsat forțele la granițele Armeniei cu Turcia și Iranul.

Cele două țări sunt aliate militare prin intermediul Organizației Tratatului de Securitate Colectivă (OTSC), condusă de Moscova, deși Erevanul a anunțat că a suspendat de facto participarea la pactul de apărare colectivă pe fondul tensiunilor bilaterale.

În plus, Armenia a aderat în 2024 la Curtea Penală Internațională (CPI), ceea ce teoretic o obligă să îl aresteze președintele Rusiei, Vladimir Putin, în cazul în care acesta pune piciorul pe teritoriul armean. Putin este vizat de un mandat de arestare din partea CPI în baza acuzațiilor de crime de război.