Protest la CNA după oprirea emisiei Realitatea Plus. George Simion la manifestație: „Bolojan pune pumnul în gură oricărei opoziții”

Mai multe persoane protestează împotriva Consiliului Național al Audiovizualului, după ce această instituție a ridicat licența de emisie a postului Realitatea Plus, în București, 8 aprilie 2026. Inquam Photos / Alexandru Nechez

Un grup de oameni s-a adunat miercuri în fața sediului Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) pentru a protesta față de ridicarea licenței televiziunii Realitatea Plus, potrivit imaginilor transmise live chiar de postul TV al afaceristului Maricel Păcuraru. La manifestație participă și liderul AUR, George Simion.

CNA a decis marți revocarea licenței Realitatea Plus pentru 28 de amenzi în valoare de peste 600.000 de lei, datând din 2024. Avocatul postului TV, Ioan Georgescu, a susținut că „am plătit amenzile”.

La protestul spontan participă circa 150-200 de oameni, potrivit G4Media, care scrie că în ciuda prezenței scăzute, moderatoarea emisiunii transmisă live la Realitatea Plus a anunțat că la CNA se desfășoară un „protest uriaș”.

Cu ce amenință Simion

Prezent la protestul de la CNA alături de alți membri AUR, George Simion anunță că „dacă va fi nevoie ne vom retrage în formă de protest membrii din organizațiile internaționale care protejează libertatea de exprimare – Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, Adunarea Parlamentară a OSCE”.

„Este o decizie motivată politic pentru că nu ați vrut să pupați condurul. Sper să nu interzică și partidele. Ilie Bolojan pune pumnul în gură oricărei opoziții. Am venit alături de parlamentarii AUR să fim alături de televiziunea poporului. Am anunțat toți partenerii”, a declarat el, într-o discuție cu reportul Realității.

Când se închide Realitatea Plus

După decizia de marți luată într-o ședință publică a Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), acum instituția trebuie să transmită televiziunii Realitatea Plus și notificarea oficială prin care i se retrage licența de difuzare.

„Urmează în timp foarte scurt să fie transmisă notificarea”, a spus, miercuri dimineața, pentru HotNews, vicepreședintele CNA Valentin Jucan.

Odată ajunsă notificarea, emisia Realitatea Plus trebuie închisă „imediat”, a explicat Jucan.