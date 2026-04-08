Când se închide Realitatea Plus. Ultimele detalii de la CNA despre oprirea emisiei postului TV

Este o chestiune de ore până când postul de televiziune Realitatea Plus va trebui să își oprească emisia, spune vicepreședintele CNA, Valentin Jucan, miercuri dimineață, într-un dialog cu HotNews. Instituția lucrează la notificarea care urmează să fie transmisă postului.

După decizia de marți luată într-o ședință publică a Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), acum instituția trebuie să transmită televiziunii Realitatea Plus și notificarea oficială prin care i se retrage licența de difuzare.

„Urmează în timp foarte scurt să fie transmisă notificarea”, a spus, miercuri dimineața, pentru HotNews, vicepreședintele CNA Valentin Jucan.

Odată ajunsă notificarea, emisia Realitatea Plus trebuie închisă „imediat”, a explicat Jucan.

„Aici este o chestiune de procedură simplă și clară. De la momentul comunicării trebuie să își încheie emisia. Nu punem noi o oră, pentru că asta ar însemna că am putea să punem o oră într-un mod arbitrar, acum sau mai târziu. Deci este de la comunicare, așa cum este orice tip de decizie și în privința suspendării unei activități, de la comunicare, nu de la o oră pe care o poate stabili arbitrat cineva”, a declarat Jucan.

Vicepreședintele CNA a spus că nu poate oferi un termen clar cu privire la momentul în care Realitatea Plus va primi notificarea de retragere a licenței, dar „cred că astăzi”.

„Am discutat cu colegii de la juridic și lucrau încă de ieri la cele două decizii (n. red.: pentru Realitatea Plus și Gold FM) și cred că astăzi. Nu aș vrea să spun… Dar cred că astăzi, dar nu pot să vă dau un moment cert. Colegii de la juridic în momentul în care termină o comunică. Îi lăsăm să își facă treaba corect, așa cum și-au făcut-o și până acum”, a mai spus Jucan.

Cu o zi în urmă, el a explicat că postul TV nu va mai putea emite nici în online.

Decizia CNA, legată de amenzile neplătite ale postului

CNA a analizat marți în şedinţa publică situaţia amenzilor neplătite a posturilor de televiziune din România. În urma raportului prezentat, s-a constatat că Realitatea Plus nu a plătit 28 de amenzi din 2024 care totalizează 605.000 de lei.

Realitatea Plus îşi plătise amenzile pentru anul 2025, dar încălcarea legislației audiovizualului prin neplata amenzilor pentru 2024 va duce la închiderea postului.

„Ce s-a întâmplat este spectaculos pentru că (…) am acceptat o pauză de o oră. În această oră au curs plățile. Realitatea a plătit în draci, dar nu a reușit să plătească toate amenzile că erau vreo 30 restante. Dar au curs și ne-au trimis pe mail plățile făcute astăzi”, a declarat, marți, membrul CNA Mircea Toma, într-un dialog cu HotNews.

CNA poate retrage licenţa unei televiziuni dacă aceasta nu face dovada achitării amenzilor în termen de şase luni de la data aplicării, potrivit legii audiovizualului.

„Art. 57 – (1) Licenţa audiovizuală analogică se retrage de Consiliu în următoarele situaţii: (…) d) titularul nu depune la Consiliu, în termen de 6 luni de la data aplicării unei amenzi, dovada achitării acesteia”.

Realitatea Plus: „Cerem rediscutarea măsurii în CNA. E excesivă”

După decizia CNA, Realitatea a invitat marți seara în studiourile sale zeci de invitați, în emisiunea Ancăi Alexandrescu.

Reprezentanții postului au susținut că e o lovitură de stat, ipoteză pe care și-a axat reacția și George Simion, liderul AUR.

Unii dintre cei prezenți în studiourile Realitatea au spus că e un atac la „antreprenorii români, pentru că Realitatea Plus e o afacere românească”.

Postul a susținut oficial că a depus o cerere de rediscutare a măsurii luate de CNA, „care e excesivă”.

Cererea a fost formulată de avocații Realitatea PLUS și susține că „la momentul adoptării deciziei de către Consiliu, amenzile avute în vedere erau deja achitate de societatea noastră, iar obligațiile pecuniare care au stat la baza discuției erau stinse. În aceste condiții, măsura adoptată reflectă o aplicare excesiv de formală a textului de lege, cu ignorarea situației juridice reale existente la data votului”.