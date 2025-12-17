Protest public a zeci de instituții și nume din presă după atacurile „repetate și agresive” la adresa Recorder din partea unor magistrați și ale unor televiziuni, după documentarul „Justiție capturată” 

„La aproape o săptămână de la publicare, niciuna dintre probele pe care Recorder și-a fundamentat documentarul, nicio informație factuală, nicio dată, nicio cifră, niciun nume, nicio cronologie nu a fost demonstrată ca fiind falsă ori măcar inexactă”.

Într-o scrisoare deschisă, jurnaliștii mai multor redacții din România, reprezentanți ai societății civile și ONG-uri, denunță și condamnă atacurile lansate la adresa redacției Recorder de unele instituții ale statului și de unele televiziuni care „urmăresc promovarea unor teorii ale conspirației și discreditare”. Inițiatorii vorbesc de atacuri inclusiv din rândurile autorității judecătorești.

„Asaltul din ultima săptămână asupra redacției Recorder – materializat prin insinuări, invective și insulte – este, în mod fundamental, un asalt asupra unei întregi profesii”, se arată în scrisoare, care vorbește despre rolul central al profesiei de jurnalist, „de-ai informa pe cetățeni cu privire la modul în care persoanele care dețin funcții publice își exercită atribuțiile”.

„Funcțiile publice există pentru a servi publicul, iar misiunea jurnalistului este de a-i chestiona constant pe cei aflați în poziții de putere și de decizie în legătură cu modul în care își îndeplinesc responsabilitățile”.

Președinta CAB a spus despre documentar că este „instigare publică împotriva ordinii constituționale”

Semnatarii denunță că unele dintre cele mai grave atacuri lansate după publicarea documentarului Recorder „Justiție capturată” provin chiar din interiorul autorității judecătorești.

„Considerăm deosebit de grave acuzațiile făcute la adresa muncii jurnaliștilor Recorder în conferința de presă organizată de Curtea de Apel București (CAB), precum și pe cele din comunicatul Secției pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii”, potrivit sursei citate.

În scrisoare se reamintește momentul din ședinta extraordinară de la CAB, când conducerea Curții s-a referit la investigația Recorder, acuzând că aceasta ar fi parte dintr-o „campanie de destabilizare a puterii judecătoreşti”, pe care o vede drept o „instigare publică împotriva ordinii constituționale”.

Mai mult, Liana Arsenie, președinta CAB, a formulat aceeași acuzație gravă și la adresa Televiziunii Române – instituție publică ce a redifuzat documentarul Recorder „Justiție capturată”.

Afirmații din același registru au fost făcute și într-un comunicat de presă dat publicității de Secția pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, spun semnatarii scrisorii.

Aceste atacuri au loc în condițiile în care atât Liana Arsenie, președinta CAB, cât și Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, au refuzat, în scris, invitațiile la interviu adresate de Recorder înainte de publicarea materialului de presă. Prin refuzul lor, cele două au ales să nu își exprime punctul de vedere cu privire la informațiile prezentate, deși li s-a oferit explicit această posibilitate, iar ulterior au contestat public conținutul documentarului.

„Discursul autorității judecătorești la adresa jurnalismului practicat de redacția Recorder – un jurnalism exercitat, și în acest caz, exclusiv în serviciul public – s-a manifestat într-un registru nemaiîntâlnit în întreaga istorie a sistemului judiciar”.

Organizatorii au lăsat AICI un link unde scrisoarea poate fi semnată de cei care doresc.