Protestele studenţilor faţă de măsurile de austeritate nu se vor opri, avertizează cea mai mare organizație studențească. „Anul universitar nu poate începe aşa!”

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) critică „lipsa de interes” a decidenţilor faţă de nevoile studenţilor și avertizează că protestele declanșate în ultimele luni vor continua, în contextul măsurilor de austeritate care afectează sistemul de învăţământ superior.

„Anul universitar nu poate începe aşa!”, transmit reprezentanţii ANOSR într-un comunicat de presă.

Studenţii solicită reintroducerea subvenţiilor de transport, menţinerea reducerii de 90% pentru circulaţia pe orice rută, precum şi eliminarea prevederilor care reduc fondul de burse şi modifică perioada şi modul de acordare a acestora.

Potrivit organizaţiei, cele mai recente acţiuni de protest au avut loc între 14 şi 20 august, la Timişoara, unde aproximativ 500 de lideri ai studenţilor din toată ţara au participat la manifestaţii sub egida campaniei EDU•CUT, menită să atragă atenţia publicului asupra tăierilor din educaţie.

Seria de evenimente a inclus trei expoziţii în care studenţii au ironizat măsurile de austeritate şi au prezentat comunităţii cum ar arăta viaţa lor fără drepturile afectate. În Piaţa Operei din Timişoara, redenumită simbolic „Piaţa Austerităţii”, aceştia au organizat o vânzare de obiecte de care, spun ei, nu vor mai avea nevoie în lipsa burselor şi a facilităţilor – frigider, haine, cuptor cu microunde sau legitimaţie de transport.

Proteste simbolice şi marş spre graniţă

De asemenea, zece studenţi au prezentat scenarii privind situaţiile în care s-ar putea regăsi în viitor, după aplicarea tăierilor, iar într-un magazin improvizat, trecătorii au putut „cumpăra” drepturi prin muncă, pentru a le pierde ulterior „prin decizia decidenţilor”. Manifestaţiile s-au încheiat cu un marş simbolic.

Pe 19 august, după o dezbatere organizată la Timişoara cu ministrul Educaţiei şi Cercetării, studenţii au pornit într-un protest îndreptat către graniţa României, acuzând Guvernul că, prin măsurile adoptate, îi forţează să plece din ţară. Peste 300 de participanţi au pornit din Piaţa Victoriei spre graniţă, în timp ce alţi colegi au continuat protestul în piaţă.

Studenții reclamă că premierul a „refuzat” dialogul

ANOSR susţine că a transmis premierului, în repetate rânduri, invitaţii la dezbatere, dar acestea au fost refuzate. „Refuzul reprezintă o sfidare a principiului promovat în învăţământul superior, acela de a implica studenţii în luarea deciziilor”, consideră organizaţia.

„Solicităm, din nou, acordarea unui interes ridicat asupra problemelor studenţilor din partea prim-ministrului şi a întregului Guvern, prin organizarea unor dezbateri având ca subiecte de discuţie toate tăierile din educaţie şi considerând reprezentanţii studenţilor parteneri de dialog. Deşi nu ne dorim să plecăm, simţim că este ceea ce statul îşi doreşte prin aceste măsuri, decizii şi prin ignoranţa faţă de problemele existente în învăţământul superior cu care studenţii se confruntă”, se mai arată în comunicatul ANOSR.

Măsuri de austeritate impuse studenților

Din luna iulie, prin Legea educaţiei nr. 141/2025, au intrat în vigoare mai multe măsuri de austeritate care se aplică din acest an universitar. Ele afectează direct bursele şi reducerile la transport pentru studenţi, ceea ce înseamnă schimbări importante atât pentru condiţiile de trai, cât şi pentru accesul la educaţie.

Acestea sunt:

Reducerea fondului de burse prin recalcularea acestuia la 10% din salariul minim net, în loc de brut, ceea ce înseamnă o scădere de aproximativ 40% a bugetului disponibil și un număr mai mic de beneficiari.

Înghețarea valorii fondului de burse la nivelul lunii noiembrie 2024, ceea ce presupune că bursele, inclusiv cele sociale, nu vor crește pe tot parcursul anului 2025.

Limitarea reducerii de 90% la transportul feroviar, aplicabilă doar pe traseul casă – facultate, nu pe întreg teritoriul național, cum era prevăzut anterior.

Limitarea reducerii de 90% la transportul local (autobuz, metrou), menținută doar în localitatea în care studentul urmează facultatea.

Modificarea metodei de calcul a fondului de burse, prin trecerea de la raportarea la salariul minim brut la salariul minim net, fapt care reduce semnificativ suma destinată fiecărui student.

Potrivit ANOSR, deși măsurile introduse prin „Legea Bolojan” au consecințe directe asupra burselor și facilităților de transport, impactul bugetar total este foarte scăzut, doar în jur de 0,2 % din bugetul total al statului. Cu alte cuvinte, pierderea este mare pentru studenți, dar economia pentru stat este aproape nesemnificativă.