Sorin Grindeanu i-a cerut lui Bolojan să o demită pe Diana Buzoianu / Reacția ministrei USR a Mediului

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a mers marți la guvern pentru a-i cere premierului Bolojan să o demită pe ministra USR a Mediului, în contextul situației din Prahova și Dâmbovița, conform surselor HotNews. Diana Buzoianu acuză că acest demers e făcut de PSD chiar în momentul în care trebuie negociată în coaliție reorganizarea Romsilva cerută de ea.

Deși în ședința care a avut loc marți dimineața au decis că nu vor vota moţiunea de cenzură depusă de grupul „PACE – Întâi România” și AUR, intitulată „România Nu Este de Vânzare – Un Guvern fără USR”, liderii PSD au discutat și despre ministra USR a Mediului. Mai mulţi reprezentanţi ai PSD i-au cerut demisia lui Buzoianu, în urma crizei apei din Prahova şi Dâmboviţa.

Sorin Grindeanu a spus la finalul ședinței de marți a PSD că va avea o discuție despre ministra USR a Mediului, Diana Buzoianu, cu premierul Ilie Bolojan: „Nu vă ascund că s-a deschis acest subiect în şedinţa de astăzi. O să încerc să am o întâlnire astăzi cu domnul prim-ministru Ilie Bolojan şi daţi-mi voie prima oară să discut cu domnia sa şi apoi să anunţ ceea ce dorim noi. Eu cred că e corect aşa”.

După ședința de la sediul PSD, Grindeanu a plecat spre guvern. El nu i-a cerut lui Bolojan doar demiterea ministrei Mediului, ci și a întregii conduceri USR de la Apele Române și desființarea ESZ Prahova, prin trecerea în subordinea Consiliului Județean în cadrul Hidro Prahova, conform surselor HotNews.

HotNews a cerut o reacție reprezentanților USR cu privire la solicitarea lui Sorin Grindeanu făcută premierului Ilie Bolojan. Până la ora publicării acestei știri, nu am primit niciun răspuns. De asemenea, HotNews a întrebat-o pe purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, când va lua premierul o decizie cu privire la solicitarea PSD. Când vom primi o reacție, o vom publica.

Reacția Dianei Buzoianu

Ministra Diana Buzoianu acuză că PSD îi cere demisia după ce ea a cerut „tăierea drastică” a numărului de directori din Romsilva, prin reducerea direcțiilor regionale la 12. Ea afirmă că PSD a spus că acceptă ideea, dar a solicitat totuși păstrarea unui „directoraș șefuț la nivel de județ”.

Ministra USR a Mediului susține că ea nu este de acord ca Romsilva să aibă câte un director în fiecare județ, chiar aceasta fiind ideea reorganizării instituției.

„Să spunem lucrurilor pe nume. Demisia cerută de PSD vine fix în săptămânile în care trebuie să fie negociată în coaliție reorganizarea Romsilva. Eu am cerut tăierea drastică a numarului de directori – 12 direcții regionale cu câte un director silvic și un director tehnic. PSD a zis: hai să vedem… sigur… acceptăm 12 direcții regionale, dar să rămână câte un directoraș sefuț și la nivel de județ – adică să nu schimbăm nimic, doar să adăugăm niște structuri regionale”, a scris Diana Buzoianu pe Facebook.

Diana Buzoianu spune că nu va semna o Hotărâre de Guvern care păstrează directori Romsilva în fiecare județ.

„Și nici nu voi fi șantajată cu funcția. Nu m-am născut ministră. Rămân în această funcție cât mai pot curăța din stricăciunile din ultimii 35 de ani. Asta înseamna și reformă reală a Romsilva. Nu joacă de-a câte locuri putem acoperi pentru directorii lor care au întors ochii.

Diana Buzoianu a anunțat, în 24 iulie, la Guvern, măsurile de reformă la Romsilva, care implică reducerea la 12 direcții la nivel național, de la 41 de direcții în prezent, și reducerea numărului de directori la 27 față de 99 în prezent, măsură despre care spunea că va crea economii de 19 milioane de lei.

De ce spune PSD că e nemulțumit de prezența USR în Guvern

De altfel, PSD e nemulțumit de menținerea USR la guvernare, iar astăzi liderii partidului au decis ca în perioada următoare să intre într-o analiză a prezenței la guvernare.

„Noi, ca partid, am hotărât următorul lucru: să intrăm într-o perioadă de analiză a guvernării. Sunt şase luni de când există această coaliţie, există acest guvern. Aşa cum am luat decizia în urmă cu şase luni de zile, cam o lună de zile am avut această analiză internă finalizată cu acel vot dat de toţi primarii PSD, toţi aleşii locali, aproximativ 5.000 de oameni. Astăzi am hotărât să intrăm în această perioadă de analiză internă, analiză legată de guvernare, de participarea noastră la guvernare”, a spus liderul PSD, după şedinţa conducerii partidului.

Vicepreședintele PSD, Vasile Dîncu, a spus, la Digi24, că nu „o divergență ideologică” a dus la lipsa de înțelegere dintre PSD și USR:

„Este vorba pur și simplu despre o modalitate de comunicare, pentru că ar trebui să comunicăm împreună cu ei, fiind la guvernare. În același timp, să ne asumăm fiecare și să ne facem responsabilitățile care ne revin. Dincolo de vechea noastră polemică cu USR, în acest moment, colegii noștri nu sunt mulțumiți de activitatea partidului USR din coaliția de guvernare, din cauzele pe care le-ați văzut, un ministru care și-a falsificat CV-ul, apoi acum un dezastru aproape pe care nu și-l asumă acest partid de cred că trebuie să reglăm unele lucruri în coaliție”.



