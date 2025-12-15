USR critică dur PSD pentru intenția anunțată de a vota moțiunea simplă AUR împotriva ministrei Mediului: „Dispreţ faţă de coaliţia de guvernare”

Liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, a criticat, luni, intenţia PSD de a vota moţiunea simplă împotriva ministrei Mediului Diana Buzoianu. El a susținut că acest vot arată „dispreț” față de coaliția de guvernare, în care cele două partide se află, alături de PNL și UDMR.

Potrivit lui Pălărie, guvernul condus de Ilie Bolojan este supus, luni, la două teste: moțiunea de cenzură împotriva guvernului și moțiunea simplă împotriva ministrei Mediului Diana Buzoianu.

„Colegii de la PSD, conduşi pe persoană fizică de domnul Daniel Zamfir, se pregătesc să voteze cu opoziţia, arătând în felul acesta dispreţ, în opinia mea, faţă de protocolul de coaliţie de guvernare, acolo unde mai multe partide ne-am strâns, am nominalizat nişte miniştri şi, evident, am promis că nu ne băgăm peste activităţile celorlalţi”, a spus Ștefan Pălărie într-o conferință de presă.

Potrivit senatorului USR, Daniel Zamfir a folosit instituţia Senatului inclusiv pentru a opri oameni din activitatea lor, „pentru un spectacol mediatic pe care a dorit să îl conducă în calitate de personaj principal”.



El o apără pe Diana Buzoianu și spune că este „unul dintre cei mai curajoşi miniştri, atunci când vine vorba despre reforme”.

„Să nu uităm că domnia sa a demarat reforma a Romsilva, cu tăieri drastice a numărului de posturi de director. De asemenea, a demarat concursuri reale, poate pentru prima oară, după foarte mulţi ani, a dat instrumente reale Gărzii de Mediu, pentru a se lupta cu cei care poluează şi cu cei care fac bani din poluare”, a spus Pălărie despre activitatea Dianei Buzoianu.

Pălărie: PSD poate să „își spele rușinea”

Pălărie a adăugat și că „faptul că astăzi, în loc să fie un guvern sudat, un guvern unit, anumite partide mai degrabă judecă în cheie populistă, pare, personal, dezamăgitor”.

El a atacat apoi social-democrații: „PSD-ul poate să ne arate limpede şi clar că are de ales între să facă ce trebuie pentru România, şi în felul acesta îşi mai spală din ruşinea deficitului bugetar realizat în anul 2024 de guvernarea Nicu şi Marcel, poate îşi mai spală din ruşinea unor numiri de sinecuri în toate funcţiile statului. Cred că nu poţi să pronunţi o agenţie a statului, ANCOM, ASF, ce doriţi dumneavoastră, fără să găseşti o rudă a unora de la PSD”, a declarat Pălărie.



Senatorul USR este de părere că partidele care și-au asumat guvernarea ar trebui să rămână „sudate până la capăt, în aşa fel încât românii să nu mai fie furioşi”.

El a explicat că furia vine pentru că în România sunt „sinecuri fără număr”, iar statul tratează oamenii ca pe două „caste – casta privilegiaţilor, care e protejată şi casta oamenilor simpli, care nu au pe nimeni”.



Întrebat dacă moțiunea simplă împotriva ministrei USR este o încercare de a scoate partidul de la guvernare, Pălărie a explicat că moțiunea, chiar dacă trece, are rol consultativ. „Ce cer cei din opoziție este ca premierul să realizeze o evaluare și o sancționare a celor vinovați. De multe ori PSD e când la guvernare, când în opoziție”.

Senatorul USR a mai spus că vor avea nişte „discuţii serioase” în cadrul coaliţiei după votul de azi.

PSD a decis să voteze moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu

Luni de la ora 16.00, Senatul va dezbate și vota moțiunea simplă inițiată de AUR intitulată „Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnați la sete și boală sub privirea complice a ministrei Mediului, Diana Buzoianu”.

Potrivit surselor HotNews, senatorii PSD vor vota alături de opoziție împotriva ministrei USR a Mediului. Totodată, într-o intervenție la Digi24, senatorul Daniel Zamfir a spus clar că PSD „votează moțiunea categoric”.

Ca moțiunea simplă să fie adoptată de Senat e nevoie ca majoritatea senatorilor prezenți la ședință să voteze „pentru”. PSD, AUR și Grupul parlamentar „PACE – Întâi România” au împreună 76 din cei 133 de senatori.

Moțiunile simple inițiate de parlamentari nu pot demite un ministru, chiar și dacă acestea sunt votate de majoritatea parlamentarilor. Doar moțiunile de cenzură, care sunt depuse împotriva întregului Executiv, duc la căderea Guvernului, odată votate de majoritatea parlamentarilor.