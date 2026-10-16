PSD explică de ce listarea companiilor de stat apare în programul de guvernare, deși a fost un motiv de demitere a lui Bolojan

Social-democrații susțin, printr-un comunicat de presă, că „nu există nicio contradicție” între programul de guvernare al premierului desemnat Luca Niculescu, care permite listarea unor pachete minoritare de acțiuni la companiile de stat, și opoziția partidului față de vânzarea companiilor strategice, argumentată în timpul moțiunii împotriva Guvernului Bolojan.

Printr-un comunicat de presă, PSD transmite că „a fost și rămâne consecvent”, în ceea ce privește vânzarea companiilor de stat:

„PSD s-a opus și se va opune vânzării acestor companii profitabile sau din domenii strategice pentru economia națională, precum energia, apărarea sau sectorul bancar. Totodată, PSD nu s-a opus niciodată și nu se va opune atragerii de investitori la companiile de stat aflate în dificultate”.

Social-democrații spun că programul de guvernare depus joi de premierul desemnat Luca Niculescu nu contrazice linia partidului.

„Textul prevede explicit: «Nu vindem active strategice profitabile sub presiune bugetară și fără o evaluare corectă». Este exact ceea ce PSD i-a reproșat în aprilie 2026 Guvernului Bolojan și vicepremierului Oana Gheorghiu. Atunci PSD a cerut retragerea planurilor de vânzare a unor pachete de acțiuni ale unor companii profitabile, precum Hidroelectrica, Romgaz și CEC Bank, evaluate cu mult sub potențialul lor real”, arată comunicatul de presă.

„Se încadrează în logica susținută de PSD”

De asemenea, ei spun că legea adoptată de Parlament și inițiată de PSD, care interzice înstrăinarea acțiunilor statului până la 31 decembrie 2027, nu contrazice direcția partidului.

Legea a fost atacată la CCR de președintele Nicușor Dan, dar Curtea nu a luat încă o decizie privind sesizarea.

„Companiile care înregistrează pierderi cinci ani consecutiv sau aflate în insolvență, stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă sunt exceptate de la interdicție (Art. 1, alin. 2). Companiile pentru care programul de guvernare menționează atragerea de investitori se încadrează în această logică, pe care PSD a susținut-o tot timpul”, mai arată comunicatul partidului condus de Sorin Grindeanu.

Mai mult, în final, social-democrații transmit că „nu există nicio contradicție între pozițiile exprimate anterior de PSD pe acest subiect și angajamentele asumate acum prin Programul de guvernare. PSD a fost și rămâne consecvent: companiile de stat profitabile și din domeniile strategice nu trebuie vândute!”.

Ce scrie în programul de guvernare

Programul de guvernare al Executivului Luca Niculescu, în care PSD va avea 11 din 17 portofolii, prevede posibilitatea vânzării pe bursă a unor pachete minoritare de acțiuni la companiile de stat.

„Nu vindem active strategice profitabile sub presiune bugetară și fără o evaluare corectă, dar păstrăm posibilitatea listării unor pachete minoritare, pe modelul societăților din energie deja listate”, scrie la capitolul „Companii de Stat”.

Un alt pasaj, în capitolul „Piețe de capital”, arată că în cazul „companiilor la care statul deține participații devin mai transparente, cu păstrarea controlului strategic al statului”.

Programul de guvernare propus de Luca Niculescu poate fi citit aici.

Listarea companiilor de stat, unul dintre argumentele moțiunii de cenzură

Una dintre principalele teme ale moțiunii de cenzură pe care AUR și PSD au depus-o împotriva Guvernului Bolojan a fost vânzarea unor pachete de acțiuni la companiile de stat. „Depunem această moțiune pentru a opri vânzarea activelor strategice ale românilor”, a susținut atunci George Simion, liderul AUR.

În sala de plen, în timpul dezbaterii moțiunii, Daniel Zamfir, cel care a susținut legea care interzice vânzarea companiilor și care e propus acum pentru funcția de ministru al Economiei, spunea:

„Este alarmantă graba cu care se încearcă vânzarea netransparentă a unor pachete consistente de acțiuni. Listarea este un instrument util pentru companii ineficiente. Aplicarea acestora la companii profitabile înseamnă diminuarea participației statului și sărăcirea, cu bună știință, a României. Să ne răspundă domnul Ilie Bolojan și doamna Oana Gheorghiu ar trebui să meargă pe contrasens, în timp ce state europene precum Franța, Germania își consolidează chiar acum patrimoniul statal prin companii strategice”.

Ce a propus Guvernul Bolojan

Cu câteva săptămâni înainte de demitere, Guvernul Bolojan a făcut câteva propuneri de listare a unor pachete minoritare, iar acestea introduse într-o notă guvernamentală care a fost discutată de coaliția de guvernare de atunci PSD-PNL-USR-UDMR.

Niciuna dintre propuneri nu a vizat vânzarea companiilor astfel încât statul să piardă controlul asupra acestora. Toate au făcut referire la vânzarea unor mici pachete de acțiuni.

Pe listă se aflau trei companii recomandate: Hidroelectrica, cu un pachet suplimentar de 5 – 7% din acțiuni, Romgaz, cu un pachet de 5-7% din acțiuni și CEC Bank. Alte cinci vânzări de acțiuni erau propuse cu obiecții și condiții: Transgaz, Portul Constanța, Poșta Română, Salrom și Romarm.

Toate aceste propuneri se aflau într-o notă de informare fără nicio putere juridică, întocmită de aparatul de lucru al vicepremierului Oana Gheorghiu.