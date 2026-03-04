PSD îl acuză pe Ilie Bolojan de „atitudine sfidătoare” și de blocarea bugetului

PSD acuză că premierul Bolojan blochează negocierile pentru buget pentru că a inclus în proiect „o serie de prevederi care contravin total solicitărilor exprimate de liderii partidelor”. De asemenea, social-democrații spun că Ilie Bolojan are o atitudine „inflexibilă și sfidătoare” la adresa partenerilor de guvernare.

Printr-o postare pe Facebook, PSD acuză că „Ilie Bolojan a provocat astăzi un nou blocaj în Coaliția de guvernare în cadrul negocierilor pentru elaborarea Bugetului de stat”.

Ei transmit că Bolojan a inclus în proiectul de buget, care nu a fost încă finalizat, o serie de prevederi cu care restul partidelor de la guvernare nu sunt de acord. Printre ele se numără, potrivit postării social-democraților, subfinanțarea pachetului de solidaritate cerut de PSD, tăierea investițiilor, „confiscarea” la bugetul de stat „a unei părți consistente din sumele cuvenite autorităților locale”.

„Prin această atitudine inflexibilă și sfidătoare la adresa partenerilor de Coaliție, prim-ministrul devine direct responsabil de blocarea adoptării bugetului și de instabilitatea pe care o induce în actuala guvernare”, mai transmite PSD.

Ei anunță că imediat după ce vor primi noua formă a bugetului, conducerea PSD se va reuni într-o ședință pentru a decide „acțiunile politice care se impun”. Conform informațiilor HotNews, ședința PSD va avea loc săptămâna viitoare, luni.

HotNews a solicitat un punct de vedere de la Guvern, însă până la publicarea articolului, reprezentanții instituției nu au răspuns solicitării.

Ce s-a întâmplat în ședința coaliției de azi

Ședința coaliției de miercuri s-a terminat după trei ore de discuții despre buget. Surse care au participat la ședință au explicat pentru HotNews că liderii formațiunilor de la guvernare vor consulta membrii de partid pentru a cere un acord pentru noile principii rezultate din discuțiile de azi.

Ca să se consulte cu partidele, președinții trebuie să primească noua formă, lucru care se va întâmpla în cursul zilei de azi, potrivit informațiilor HotNews.

Apoi, liderii se vor întâlni din nou, luni. Abia după proiectul poate intra pe circuitul de adoptare, spun surse. Reprezentanții partidelor de la guvernare și-au propus ca până la finalul săptămânii viitoare să pună bugetul în transparență.

Tot azi, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare le-a propus liderilor PSD 1.7 miliarde de lei pentru pachetul de solidaritate, însă social-democrații au refuzat. Nazare a spus și că restul de bani pentru programe sociale ar putea fi acoperite din fonduri europene. PSD a transmis că nu vor renunța la niciuna dintre măsurile incluse în pachetul de solidaritate care valorează aproximativ 3.4 miliarde de lei, adică dublu față de cât este dispus să aloce Ministerul Finanțelor.

Măsurile cerute de PSD

Concret, PSD a solicitat ca în buget să fie inclus un pachet de măsuri de solidaritate.

E vorba despre un pachet de ajutoare financiare „în două tranșe egale, aprilie și decembrie, pentru 2.8 milioane de persoane”:

1.000 de lei pentru 1,24 milioane de pensionari cu venituri sub 1.500 de lei;

800 de lei pentru 497 mii de pensionari cu venituri între 1.501-2.000 de lei;

600 de lei pentru 612 mii de pensionari cu venituri între 2.001- 3.000 de lei.

Doar aceste ajutoare reprezintă aproximativ 1,7 miliarde de lei.

Pe lângă ele, social-democrații cer și ca bugetul să cuprindă banii pentru investițiile naționale și locale, dar și ca nicio primărie să nu primească mai puțini bani decât anul trecut. De asemenea, ei vor ca toate taxele colectate local să rămână primăriilor, eliminarea plății CASS pentru mamele aflate în concediul de creștere al copilului și veteranii de război, dar și ajutoare pentru mamele care se întorc la muncă.

PSD condiționează votarea bugetului de acest pachet de solidaritate. Altfel, ei amenință că nu vor vota pachetul și guvernul nu va avea o majoritate ca să-l adopte. Surse din interiorul partidului au explicat că o decizie de a nu vota bugetul e, automat, și un semnal pentru ieșirea de la guvernare.