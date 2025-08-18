PSD s-a săturat de comunicarea lui Bolojan. Grindeanu a fost trimis să discute cu premierul „ca să nu mai anunțe sfârșitul lumii”

Mai mulți membri ai conducerii PSD s-au ridicat, luni, în ședința Biroului Permanent Național și au susținut că mesajele premierului „fac rău economiei”, susțin surse din partid pentru HotNews. Social-democrații i-au cerut lui Sorin Grindeanu ca în calitate de președinte de partid al alianței să discute cu Ilie Bolojan pentru a schimba modul în care guvernul alianței comunică prin vocea premierului.

Supărarea social-democraților a fost declanșată de interviul acordat de premierul Bolojan pentru Bloomberg, în care a vorbit despre un posibil „faliment național” dacă nu se aplică măsurile de austeritate.

„Premierul Bolojan vorbește în fiecare interviu de parcă e sfârșitul lumii și că, dacă nu venea el, România se prăbușea. Nu merge așa, începe să panicheze lumea, investitorii. Cine să aibă încredere în noi dacă noi le spunem că suntem aproape de faliment?”, au declarat surse participante la ședința conducerii PSD.

Tudose, Jianu și Zamfir

Printre cei care au taxat afirmațiile premierului se numără Mihai Tudose, președintele Consiliului Național al PSD, Florin Jianu, vicepreședinte și Daniel Zamfir, liderul senatorilor.

„Săptămâna trecută a venit Eurostat și a arătat că România are cea mai mare creștere economică, vedeți știrile de pe 14 august. La o zi după vestea bună pentru România de la Eurostat, când agenția de rating Fitch se pregătea să anunțe unde se încadrează România, a ieșit Bolojan la Bloomberg că România riscă falimentul. Bolojan, în loc să accentueze veștile pozitive, induce panica”, a declarat un lider PSD pentru HotNews. Pentru că au relatat discuții interne din partid, ele au solicitat să fie confidențiale.

„Nu ne putem compara cu Grecia”

Social-democrații îi reproșează premierului că face declarații cu „efect de bumerang și contagiune” când lansează scenarii negre despre viitorul economiei. Ei reamintesc că buffer-ul de la Ministerul de Finanțe este mai mare decât în 2021, iar rezervele BNR sunt de 63 de miliarde de euro.

„Nu ne putem compara cu Grecia. A spus-o și fostul consilier prezidențial Cosmin Marinescu (n.r. – viceguvernator BNR) într-o analiză. România nu este în situația Greciei. Există riscul ca prin astfel de ieșiri publice ale premierului să se inhibe consumul, dar și intențiile unor investitori”, a explicat un alt membru al conducerii PSD.

Liderii PSD i-au cerut lui Sorin Grindeanu nu doar să iasă public, dar și să discute „1 la 1”cu premierul Bolojan, pentru a-i „tempera declarațiile în care anunță haosul economic”.

Președintele interimar al social-democraților a vorbit cu presa, la finalul ședinței, despre nevoia unui plan de relansare economică, dar care să nu aibă nevoie de resurse de la buget.

Declarațiile premierului au fost nuanțate și de consilierul președintelui Nicușor Dan. El a spus că România „nu are probleme în a se finanța”.

Președintele a adăugat că se poate ajunge la incapacitate de plată în doi-trei ani dacă nu se iau acum măsurile necesare pentru redresarea economiei.