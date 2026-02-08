Punctul de cotitură în energie: Meta, Bill Gates și Sam Altman semnează viitorul nuclear. Cum forțează AI-ul rescrierea radicală a economiei mondiale

Energia nucleară de nouă generație a ajuns la un punct de cotitură prin colaborările începute de Meta cu TerraPower, compania lui Bill Gates, și cu Oklo, startup susținut de Sam Altman. Această schimbare arată cum cererea de energie pentru Inteligența Artificială forțează o renaștere a sectorului, potrivit unei analize Fortune.

Timp de decenii, sectorul nuclear a stagnat din cauza temerilor privind siguranța și a costurilor uriașe. Un exemplu este proiectul centralei Vogtle din Georgia, care a costat 35 de miliarde de dolari și a durat 15 ani, descurajând alte investiții.

Chris Levesque, CEO-ul TerraPower, startup-ul fondat de Bill Gates pentru dezvoltarea reactoarelor nucleare avansate, a explicat pentru revista economică Fortune că industria a rămas blocată.

„Eram recompensați pentru că făceam totul la fel ca data trecută, poate cu 1% mai bine. Dar nu fiți cowboy!”, a declarat Levesque. El a explicat că, deși rezultatele în materie de siguranță au fost bune în SUA, acestea au creat o cultură în care inovația era aproape pedepsită.

Când s-a alăturat TerraPower, Levesque a părăsit Westinghouse, un pilon tradițional al industriei nucleare, pentru o companie ghidată de întrebarea: „Ce permite natura și știința?”.

Această mentalitate coincide cu un moment istoric: la șapte decenii după prima centrală din SUA, noile reactoare modulare mici (SMR) și cererea masivă pentru AI pregătesc terenul pentru ceea ce secretarul pentru energie, Chris Wright, numește „următoarea renaștere nucleară americană”.

„Primul semnal de alarmă”

Viziunea s-a concretizat deja în luna ianuarie, când Meta, compania-mamă a Facebook, a semnat un acord cu TerraPower și cu Oklo, startup-ul susținut de Sam Altman, pentru a dezvolta proiecte de aproximativ 4 gigawați. Un astfel de volum uriaș de energie va alimenta viitorul mega-campus AI „Prometheus” din Ohio, asigurând fluxul constant necesar centrelor de date.

„Acesta a fost primul semnal de alarmă”, afirmă Dan Ives, analist la Wedbush Securities, o importantă firmă de investiții de pe Wall Street. El anticipează că toate marile companii tehnologice vor face mișcări similare în 2026, deoarece numărul centrelor de date aflate în construcție îl depășește deja pe cel al unităților active.

Ives a subliniat că există mai multe centre de date în construcție decât centre de date active în SUA. „Cred că energia curată din jurul energiei nucleare va fi răspunsul”, a spus el. „Cred că 2030 este pragul cheie pentru a atinge un anumit nivel și a începe următoarea eră nucleară în Statele Unite.”

Soluția pentru acest termen o reprezintă reactoarele SMR, care pot fi construite în doar trei ani, față de zece ani cât necesită cele tradiționale. Aceste unități permit „hyperscalerilor” – giganții care operează marile centre de date — să își extindă capacitatea treptat, pe măsură ce crește consumul de energie.

„Există un risc major dacă energia nucleară nu se materializează”, a avertizat Jacob DeWitte, CEO-ul Oklo, pentru revista Fortune. El a explicat că giganții tehnologici au înțeles că piața este reală și pot juca un rol decisiv în succesul acesteia.



„Ne aflăm într-un moment în care vedem în sfârșit această confluență a inovației în industrie pentru a face lucrurile într-un mod diferit – pentru prima dată de la apariția energiei nucleare”, a concluzionat DeWitte.

Revenirea energiei nucleare

Producția pe bază de gaze naturale domină rețeaua SUA, însă prețurile mari și întârzierile de livrare forțează companiile tech să caute alternative. Deși energia eoliană și solară au fost atractive, oprirea subvențiilor și noile tarife au crescut costurile acestora. Astfel, energia nucleară reintră în ecuație datorită noilor tehnologii și a simplificării autorizațiilor, în contextul unei cereri de curent ce ar putea crește cu 80% până în 2050.

„Industria energiei electrice funcționează mai lent decât cea tehnologică, iar cele două se ciocnesc în acest moment”, a explicat Levesque. El susține că noile sale reactoare SMR vor concura ca preț direct cu energia produsă din gaze.

TerraPower construiește deja prima centrală de acest tip în Wyoming, programată să alimenteze rețeaua în 2031. Acordul cu Meta prevede punerea în funcțiune a două reactoare în 2032, cu opțiunea de a ajunge la opt unități, totalizând 2,8 gigawați.

„Acesta definește portofoliul nostru de comenzi”, a declarat Levesque despre parteneriatul cu Meta. El estimează că firma va avea aproximativ 12 centrale în construcție până în 2031, multe dintre acestea fiind dedicate gigantului tech.

Colaborarea cu „hyperscalerii” din domeniul tehnologic

Oklo, startup-ul condus de Jacob DeWitte, va începe anul acesta construcția primelor reactoare în Ohio. Proiectul este situat lângă campusul „Prometheus” al Meta și va furniza 1,2 gigawați de energie până în 2034.

Compania dezvoltă deja un reactor de test în Idaho, programat pentru 2027. Oklo deține cele mai multe proiecte pilot din programul guvernamental american, depășind orice alt concurent din industrie.

Jacob DeWitte l-a cunoscut pe Sam Altman în 2013, pe când acesta conducea incubatorul de startup-uri Y Combinator. Altman a fost președintele Oklo timp de zece ani și rămâne un investitor strategic, deținând aproape 4% din companie.

Retragerea lui Altman de la conducerea consiliului de administrație în 2025 a fost o mișcare tactică. Aceasta permite Oklo să semneze contracte cu giganți tech care concurează direct cu OpenAI, compania pe care Altman o conduce.

„Hyperscalerii sunt parteneri buni deoarece acționează rapid și alocă resurse”, afirmă DeWitte. Acest sprijin masiv din partea giganților tehnologici reduce riscurile financiare și permite scăderea costurilor prin construcția în serie.

Cum funcționează totul

Centralele nucleare tradiționale funcționează de obicei cu reactoare cu apă ușoară, utilizând apa atât pentru a crea presiune, cât și pentru răcire. În schimb, TerraPower și Oklo utilizează versiuni diferite de reactoare răcite cu sodiu.

Sodiul transferă căldura mult mai bine și permite funcționarea la presiune scăzută. Acest lucru elimină nevoia acelor structuri gigantice din beton și oțel care dublau costurile în trecut.

„Trecem la o centrală unde totul este mai ușor: componente mai simple, mai puține conducte și mai puțin oțel structural”, explică Levesque. Tehnologia permite și stocarea energiei în sare topită, care funcționează ca o „baterie termică” pentru momentele de consum maxim, înlocuind centralele pe gaz.

O altă cheltuială majoră este uraniul îmbogățit, într-o piață unde Rusia domină aproape jumătate din procesul de prelucrare. În timp ce SUA își construiesc propriile lanțuri de aprovizionare, Oklo se concentrează pe reciclarea combustibilului nuclear pentru a elimina aceste preocupări.

Proiectul cu sodiu profită și de sisteme de răcire cu aer pentru a menține reactorul în siguranță când este oprit, fără a necesita surse externe de apă sau electricitate. Jacob DeWitte afirmă că investiția de 1,7 miliarde de dolari în reciclare schimbă regulile jocului: „Întreaga rezervă de uraniu a SUA ar putea alimenta țara timp de peste 150 de ani”.

Creșterea temerilor legate de reglementare

Renașterea industriei nucleare și modul în care aceasta se produce nu au fost întâmpinate cu entuziasm de toată lumea, scrie Fortune. Obiectivul Casei Albe este extinderea masivă a capacității nucleare, de la 100 la 400 de gigawați până în 2050.

Pentru a accelera procesul, programul administrației Trump prevede o revizuire a normelor de siguranță, transferând mai multe competențe către Departamentul Energiei (DOE).

DOE susține că elimină reglementările excesive inutile fără a sacrifica siguranța. Dar, deși există un adevăr în ceea ce privește birocrația excesiv de împovărătoare, Uniunea Oamenilor de Știință Preocupați (UCS) și alți observatori externi rămân îngrijorați că siguranța este lăsată deoparte pentru a servi mai bine cursa globală a AI.

„Departamentul Energiei nu numai că a încălcat principiile de bază care stau la baza unei reglementări nucleare eficiente, dar a făcut acest lucru în secret, ținând publicul în întuneric”, a declarat Edwin Lyman, directorul UCS pentru siguranța energiei nucleare.

El a mai spus că „aceste principii de lungă durată au fost dezvoltate de-a lungul a mai multor decenii și sunt considerate lecții învățate din evenimente dureroase, precum dezastrele de la Cernobîl și Fukushima.”

În ciuda temerilor, Oklo, Antares Nuclear, Natura Resources și alte startup-uri din programul pilot pentru reactoare continuă să avanseze, susținând că proiectele lor sunt mult mai mici și mai sigure decât dezastrele din trecut care au avut loc în fosta Uniune Sovietică și în Japonia.

Departamentul Energiei a acordat deja aprobarea preliminară de siguranță pentru reactorul demonstrativ al startup-ului Antares, care va intra în funcțiune în această vară. În paralel, Google a încheiat un acord cu Kairos Power pentru 500 megawați până în 2035, iar Amazon susține proiectul x-Energy pentru o capacitate uriașă de 5 gigawați.

Chiar și constructorul tradițional Westinghouse accelerează, plănuind să finalizeze zece reactoare mari până în 2030, profitând de sprijinul administrației Trump. Jacob DeWitte recunoaște necesitatea ambelor tipuri de tehnologii, dar subliniază dificultățile financiare ale proiectelor gigant.

„Nu sunt un fan al dezbaterii între reactoare mici și mari. Cele mari joacă un rol important, dar se confruntă cu o provocare dificilă în ceea ce privește alocarea capitalului”, a explicat DeWitte. El susține că reactoarele mai mici necesită mai puțini bani, fiind astfel mai ușor de finanțat și de construit.

„Pot fi repetate mai rapid, atât în ceea ce privește costurile, cât și timpul. Acest lucru este important, deoarece ciclurile de învățare contează și se combină”, a concluzionat CEO-ul Oklo pentru Fortune.





