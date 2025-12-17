Putin anunță că Rusia e gata să accelereze ofensiva și că „își va elibera teritoriile prin mijloace militare, dacă Ucraina și stăpânii săi abandonează negocierile”

Președintele rus Vladimir Putin vorbește în fața jurnaliștilor, la Forumul de investiții VTB „Russia Calling!”, în Moscova, pe 2 decembrie 2025. FOTO: Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia

Declarațiile lui Putin, relatate de Reuters, semnalează că Moscova nu a renunțat la condițiile maximale impuse Kievului pentru încheierea războiului.

Președintele rus Vladimir Putin a afirmat miercuri că forțele ruse au preluat inițiativa strategică de-a lungul întregii linii a frontului din Ucraina, promițând în același timp să extindă așa-numita zonă tampon de securitate a Moscovei și să continue dezvoltarea de noi sisteme de armament.

El a spus în același timp că Rusia „își va elibera teritoriile” prin mijloace militare, dacă Ucraina și „stăpânii săi” abandonează negocierile. Liderul de la Kremlin a acuzat în mod repetat Occidentul că sprijină Ucraina pe toate planurile și că îi ghidează deciziile.

Miercuri, Putin și-a exprimat de asemenea încrederea că obiectivele „operațiunii militare speciale” în Ucraina „vor fi atinse”.

Liderul de la Kremlin a adăugat că Statele Unite sunt pregătite pentru negocieri de pace privind Ucraina și că speră ca același lucru să fie valabil și pentru Europa.

Printre obiectivele enunțate în mai multe rânduri se află controlul asupra teritoriilor pe care Rusia le-a anexat, ilegal, în 2022, fără să le controleze în totalitate.

Kievul a spus în mai multe rânduri că nu este gata să cedeze zona din Donbas pe care o mai controlează încă, și care include câteva bastioane puternic fortificate.

Washingtonul a propus instituirea unei zone demilitarizate, în vreme ce Rusia a revendicat, fără compromis, întregul Donbas.

Printre obiectivele declarate ale Rusiei se mai află „denazificarea Ucrainei”, o condiție despre care observatorii au spus că echivalează cu schimbarea conducerii statului ucrainean.

Declarațiile lui Putin au loc într-un moment sensibil al negocierilor de pace, SUA și Ucraina anunțând progrese considerabile în redactarea unui proiect de acord care urmează să ajungă în mâinile Rusiei, pentru evaluare.

Kievul s-a arătat gata să renunțe la intenția sa de a adera la NATO – o altă condiție de bază impusă de Rusia – în schimbul unor garanții de securitate oferite de Occident, inclusiv de SUA, pe care Washingtonul s-a arătat dispus să le ofere.

Marea necunoscută a acordului negociat de SUA și Ucraina rămâne cea privind controlul teritoriilor.

În declarațiile de miercuri, Putin a respins avertismentele privind un potențial atac al Rusiei asupra Europei, spunând că este vorba despre „minciuni și prostii” și acuzând politicienii europeni că alimentează isteria în mințile oamenilor” cu privire la o confruntare inevitabilă cu Rusia.