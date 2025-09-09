Putin i-a transmis lui Trump că vrea să cucerească Donbasul până la sfârșitul anului 2025, spune Zelenski

Președintele rus Vladimir Putin a declarat Casei Albe și trimisului special al SUA, Steve Witkoff, că intenționează să ocupe regiunea Donbas din estul Ucrainei până la sfârșitul anului 2025, a declarat marți președintele ucrainean Zelenski.

„Adică, el (Putin) spune că în trei-patru luni, și asta le-a spus americanilor, Casei Albe și reprezentantului președintelui Trump, Witkoff, că va cuceri Donbasul în două-trei luni, maximum patru luni”, a spus Volodimir Zelenski, într-un interviu acordat ABC News, citat de Kyiv Independent.

Donbas este regiunea estică ucraineană care cuprinde regiunile Donețk și Luhansk. Rusia a invadat Donbas în 2014, înainte de a invada Ucraina în 2022.

Liderul ucrainean a avertizat că planurile Moscovei ar putea costa „ani și un milion de oameni” sau chiar „două sau trei milioane de cadavre” dacă Rusia își accelerează ofensiva.

Declarațiile vin în contextul în care informații apărute anterior în presa internațională indicau că Putin a cerut Ucrainei să cedeze Donbasul ca condiție prealabilă pentru pace. În schimb, Moscova ar îngheța războiul de-a lungul liniilor actuale de front.

O sursă din cadrul Biroului Prezidențial ucrainean a declarat anterior pentru Kyiv Independent că propunerea Moscovei ar impune Kievului să se retragă din părțile controlate de Ucraina din regiunile Donețk și Luhansk, în schimbul retragerii Rusiei din părți ale regiunilor Sumî și Harkov.