Putin i-a trimis lui Trump un semnal despre cel mai nou plan de pace pentru Ucraina

Consilierul pentru politică externă al președintelui rus Vladimir Putin a discutat cu membri ai administrației americane după ce Moscova a primit noile propuneri ale SUA privind un posibil acord de pace care să pună capăt conflictul din Ucraina, a anunțat vineri Kremlinul, potrivit Reuters.

Consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov, a discutat la telefon cu mai mulți membri ai administrației președintelui american Donald Trump, a precizat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. El nu a dezvăluit când a avut loc convorbirea.

Emisarul lui Putin, Kirill Dmitriev, a adus la Moscova copii ale propunerilor de pace ale SUA după o întâlnire care a avut loc la Miami în weekend, iar detaliile sunt analizate în prezent de Kremlin, a spus Peskov.

„Informațiile au fost analizate și, în numele președintelui Putin, au avut loc contacte între reprezentanții administrațiilor Rusiei și Statelor Unite”, a spus Peskov.

„S-a convenit continuarea dialogului”, a adăugat purtătorul de cuvânt al președintelui rus.

Când a fost întrebat cum a evaluat Kremlinul documentele primite, Peskov a spus că nu dorește să comenteze, deoarece Moscova consideră că declarațiile publice riscă să submineze negocierile.

Cotidianul economic Kommersant, unul dintre cele mai importante ziare din Rusia, a relatat că Putin le-a spus unor oameni de afaceri de top din țară că ar putea fi dispus să cedeze o parte din teritoriul controlat de forțele ruse în Ucraina, dar că dorește întregul Donbas (provincia industrială care reunește regiunile ucrainene Donețk și Luhansk).

Întrebat despre articolul din Kommersant, Peskov a spus că discuțiile de pace din Ucraina au fost abordate „în general” și menționate în cadrul întâlnirii de la Miami. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului nu a oferit mai multe detalii despre conținutul discuțiilor.

În esență, Putin dorește toată provincia industrială din estul Ucrainei, dar în afara acestei zone „nu este exclus un schimb parțial de teritorii din partea Rusiei”, a scris cotidianul economic rus.

Reacția lui Putin a venit după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit, pe 24 decembrie, detaliile unui plan de pace în 20 de puncte negociat împreună cu oficialii din SUA. Zelenski a afirmat însă că Ucraina și Statele Unite nu au ajuns la un acord final în privința a două puncte majore – controlul teritoriilor și controlul centralei nucleare de la Zaporojie.

Planul de pace „revizuit” al Kievului

După săptămâni de negocieri, Ucraina și SUA au pregătit proiectul unui plan de pace revizuit pentru a pune capăt războiului început de Rusia. Planul inițial în 28 de puncte, care practic împingea Ucraina spre capitulare, a fost revizuit într-un cadru în 20 de puncte.

În ajunul Crăciunului, Zelenski a spus că este gata să-și retragă trupele din zonele din estul regiunii Donețk care se află încă sub controlul Kievului și să transforme aceste teritorii într-o zonă demilitarizată, ca parte a unui posibil acord de pace cu Moscova.

A fost cea mai importantă concesie ucraineană în ceea ce privește disputele teritoriale, care au blocat în repetate rânduri negocierile de pace.

Potrivit propunerilor, Rusia trebuie să-și retragă trupele din zonele ocupate din regiunile Dnipropetrovsk, Mikolaiv, Sumî și Harkov pentru ca acordul să intre în vigoare. În privința celorlalte zone, planul propune ca linia de demarcație să fie linia pozițiilor militare la data semnării acordului.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a afirmat, pe 25 decembrie, că negocierile de pace, aflate în derulare, „înregistrează progrese lente, dar constante”.

Astăzi, Zelenski a anunțat că a convenit asupra unei întâlniri cu omologul său american, Donald Trump, „în viitorul apropiat”, după săptămânile de eforturi diplomatice intensificate.

„Am convenit asupra unei întâlniri la cel mai înalt nivel – cu președintele Trump, în viitorul apropiat. Multe lucruri pot fi decise înainte de Anul Nou”, a scris Zelenski, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

Conform lui Zelenski, stabilirea întâlnirii a venit după ce Rustem Umerov, negociatorul principal al Ucrainei în cadrul discuţiilor de pace prin care se caută o modalitate de a pune capăt războiului început de Rusia acum aproape patru ani, i-a relatat despre ultimele sale contacte cu reprezentanții părții americane.