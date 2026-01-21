Dacă Putin şi Zelenski nu încheie un acord sunt „proşti”, spune Trump / Când va avea loc totuși întâlnirea Trump-Zelenski de la Davos

Preşedintele american Donald Trump a estimat miercuri, în discursul susţinut la Forumul Economic Mondial de la Davos, că discuţiile asupra unei soluţionări negociate a războiului ruso-ucrainean „au ajuns într-un punct decisiv” în care poate fi încheiat un acord şi că preşedinţii rus şi ucrainean, Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski, sunt „proşti” dacă nu profită de această ocazie, consemnează agenţiile EFE, Reuters şi Agerpres.

Trump a stârnit confuzie după ce a spus în discurs de două ori că se va întâlni chiar miercuri cu Zelenski la Davos, deşi preşedinţia ucraineană comunicase mai devreme că preşedintele ucrainean se află la Kiev. La cererea unui jurnalist de a clarifica data întâlnirii, Trump s-a corectat. „Cred că este mâine” întâlnirea, a rectificat el.

Deşi a remarcat o „ură teribilă” între Putin şi Zelenski, preşedintele american a estimat că discuţiile impulsionate de el au ajuns într-un punct favorabil încheierii unui acord de pace. „Cred că (Volodimir Zelenski şi Vladimir Putin) au ajuns într-un punct în care se pot întâlni şi pot face o înţelegere, iar dacă nu o fac, atunci sunt proşti”, mai ales că este o ocazie de a „salva milioane de vieţi”, a spus el.

„Discut cu preşedintele Putin şi el vrea să ajungă la un acord, cred. Discut cu preşedintele Zelenski şi cred că vrea să ajungă la un acord, mă voi întâlni cu el astăzi. Probabil că este chiar acum în public”, a mai afirmat Donald Trump, înainte de a-şi corecta afirmaţia despre data întâlnirii cu preşedintele ucrainean.

Emisarul special al lui Trump, Steve Witkoff, se va deplasa joi la Moscova împreună cu ginerele preşedintelui american, Jared Kushner, pentru noi discuţii cu Putin.