Putin vorbește la Kremlin despre întâlnirea cu Trump: „Oportună și foarte utilă”/ Oferta pe care i-a făcut-o președintelui SUA

Președintele rus Vladimir Putin a declarat, în cadrul unei întâlniri televizate cu înalți oficiali ruși, la Kremlin, că vizita s-a în Alaska a fost „oportună și foarte utilă”, informează agenția Reuters.

De asemenea, Putin le-a spus demnitarilor prezenți că Rusia respectă poziția Statelor Unite în ce privește conflictul de Ucraina, despre care a spus că Moscova încearcă să-l încheie pe cale pașnică.

Președintele rus a afirmat că discuția avută cu omologul său american a fost una „sinceră și substanțială”.

Potrivit Financial Times, Putin a cerut vineri, la summitul din Alaska cu preşedintele american Donald Trump, ca Ucraina să se retragă complet din regiunea estică Doneţk şi în schimb Rusia să îngheţe restul liniei frontului dacă sunt îndeplinite principalele sale cerinţele pentru încheierea războiului.

Citând patru persoane care au informaţii despre discuţiile desfăşurate la summitul dintre Trump şi Putin, acesta din urmă a promis ca odată ce ar obţine controlul total în Doneţk să nu revendice alte teritorii ucrainene dincolo de linia de contact.

Potrivit presei americane, Rusia ar fi propus încă dinaintea summitului din Alaska să oprească ofensiva de-a lungul actualei linii a frontului în provinciile Zaporojie şi Herson, situate în sud-estul şi sudul Ucrainei, şi să-şi retragă trupele din provinciile Dnipropetrovsk (centru), Sumî (nord) şi Harkov (nord-est), dar numai în schimbul controlului deplin asupra regiunii Donbas, respectiv asupra provinciilor Doneţk şi Lugansk din estul Ucrainei. Provincia Lugansk este singura pe care armata rusă a reuşit să o ocupe aproape integral, în timp ce o parte din Doneţk se află în continuare sub control ucrainean.

Știre în curs de actualizare.