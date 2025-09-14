Qatarul cere pedepsirea Israelului pentru „crimele pe care le-a comis”. Guvernul de la Doha, nemulțumit de „dubla măsură”

Premierul Qatarului, Mohammed bin Abdelrahman Al-Thani, a cerut comunităţii internaţionale duminică să renunţe la „aplicarea dublei măsuri” şi să sancţioneze Israelul pentru ceea ce el a numit „crimele” comise de această ţară, transmite AFP, preluată de Agerpres.

El s-a exprimat în ajunul unei reuniuni a liderilor arabi şi musulmani vizând să condamne loviturile aeriene ce au ţintit, la Doha, mai mulţi lideri ai mişcării teroriste palestiniene Hamas.

„A sosit timpul pentru comunitatea internaţională să înceteze a mai opera cu duble măsuri şi să pedepsească Israelul pentru toate crimele pe care le-a comis”, a declarat premierul qatarez.

„Israelul trebuie să ştie că războiul de exterminare în desfăşurare căruia este supus poporul nostru frate palestinian şi al cărui obiectiv este de a-l expulza de pe teritoriul său nu va funcţiona”, a adăugat el.

Pe 9 septembrie, Israelul a efectuat lovituri contra unor responsabili Hamas aflaţi la Doha, omorând cinci membri ai mişcării palestiniene şi un membru al forţelor de securitate qatareze.

Acest atac a suscitat numeroase condamnări, în special din partea monarhiilor bogate din Golful Persic, aliate ale Statelor Unite.