VIDEO „Rachetele vin una după alta”. Nou atac aerian masiv asupra Kievului, jumătate de oraș e fără electricitate

Kievul, în întuneric după un nou atac rusesc cu drone și rachete. Foto: Sergei SUPINSKY / AFP / Profimedia

Kievul a fost din nou ținta unui atac rus de amploare în noaptea de joi spre vineri, care a provocat o întrerupere a alimentării cu energie electrică în jumătatea de est a capitalei ucrainene, au anunțat autoritățile locale, transmite AFP, adăugând că jurnaliștii săi de acolo au auzit numeroase explozii, precum și zgomotul dronelor de atac.

Forțele aeriene ucrainene au scris pe Telegram că este vorba de un „atac inamic cu rachete balistice și un atac masiv cu drone de atac” și au cerut populației să rămână în adăposturi.

La nivel național, „rușii lansează atacuri masive asupra infrastructurii energetice ucrainene”, a transmis pe Facebook Ministerul Energiei.

Imagini filmate în Kiev peste noapte arată lovituri și explozii și momentul în care o parte din capitala ucraineană rămâne în întuneric.

Video captures parts of Kyiv plunging into darkness after yet another Russian terrorist strike tonight. pic.twitter.com/maI37meHmH — Natalka (@NatalkaKyiv) October 10, 2025

„Rachetele vin una după alta”

Jurnaliștii de la Kyiv Independent au scris și ei că au avut loc explozii puternice și lovituri rachete balistice în jurul orei 2:30 dimineața. Alte explozii s-au auzit jurul orei 3:30 dimineața.

„Din exploziile care tocmai au avut loc – un atac cu rachete balistice este în desfășurare. Rachete, vin una după alta, apărarea aeriană este activă”, a declarat șeful Administrației Militare a orașului Kiev, Tymur Tkachenko, la ora 02:41 dimineața, confirmând rapoartele despre rachete balistice.

La Kiev, „malul stâng (estic, n.r.) este fără electricitate. Există, de asemenea, probleme cu rețeaua de apă”, a scris primarul Vitali Klitschko pe Telegram, potrivit căruia „inamicul atacă infrastructura esențială a orașului”.

Un jurnalist AFP care locuiește în estul Kievului a constatat, de asemenea, lipsa curentului electric și a apei potabile și a mărturisit că această parte a orașului era cufundată în întuneric total.

Impactul a fost atât de mare încât, fapt rar, traficul metroului a fost întrerupt până la noi ordine în partea estică a Nipru, a anunțat administrația municipală.

La Kiev, nouă locuitori ai unui bloc de locuințe au fost răniți, potrivit autorităților locale.

Russia launched a massive overnight attack on Ukraine’s energy infrastructure.



Parts of Kyiv were left without power after ballistic missiles and drones targeted the capital’s CHP plant.



In Sumy region, emergency blackout schedules were introduced.



In Zaporizhzhia, the… pic.twitter.com/wTPcux6IFK — KyivPost (@KyivPost) October 10, 2025

Atacurile au afectat, de asemenea, regiunea Zaporojie, din centrul țării, unde un copil de șapte ani a murit și trei persoane au fost rănite în timpul nopții.

„Medicii au luptat pentru viața copilului până la sfârșit, dar rănile s-au dovedit prea grave”, a declarat guvernatorul regional Ivan Fedorov.

Orașul a fost atacat inițial cu drone Shahed în jurul orei 2:00 dimineața, una dintre ele lovind o clădire rezidențială și provocând un incendiu de amploare.

Rachetele balistice au vizat apoi din nou regiunea în jurul orei 5:00 dimineața, ducând la explozii în tot orașul.

Rusia atacă iar sistemul energetic ucrainean

Rusia bombardează zilnic orașele ucrainene de la începutul invaziei sale în februarie 2022, vizând în special infrastructura energetică pe măsură ce se apropie iarna.

Miercuri, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat multiplicarea acestor atacuri împotriva țintelor energetice de către Moscova, care afectează și infrastructura feroviară și au dus la apeluri la evacuarea familiilor cu copii.

„Obiectivul Rusiei este să semene haosul, să exercite presiune psihologică asupra oamenilor”, a declarat el.

Zelenski a subliniat „o presiune puternică din partea atacurilor rusești” asupra sectorului gazier ucrainean, care ar putea forța Kievul să crească importurile.

Ucraina lovește și ea în mod regulat Rusia, vizând în special rafinăriile, ceea ce a provocat o creștere a prețurilor combustibililor în această țară începând din vară. Zelenski a estimat „penuria de combustibil la 20% din necesar” în Rusia.

Ucraina a lovit recent și o centrală electrică din regiunea rusă de frontieră Belgorod, provocând întreruperi de curent.