Radu Banciu, acuzat de derapaj după comentariile la adresa fotbalistului de la Liverpool care a murit într-un accident rutier: „A murit ca prostu’! Își merită soarta. Un gunoi de jucător”. Fanii echipei cer sancționarea lui Banciu, care le răspunde

La câteva ore după ce fotbalistului lui Liverpool, Diogo Jota și fratele său au murit joia trecut într-un accident în Spania, vedeta site-ului iAM Sport, Radu Banciu, s-a dezlănțuit la adresa acestora. Suporterii lui Liverpool îl acuză pe Banciu de declarații inumane și cer sancționarea lui de către CNA.

„Suferința „vinde”. Moartea „vinde” și mai bine. Cu cât tragedia este mai șocantă și afectează mai multă lume, cu atât este mai ușor de exploatat pentru un pumn de galbeni și câteva click-uri. Aceasta e lecția pe care ne-au livrat-o Radu Banciu și iAM Sport. Într-un moment în care eram paralizați de vestea dispariției a doi tineri de 26 și 28 de ani în circumstanțe absolut cumplite am fost îngroziți de declarațiile inumane, revoltătoare și degradante făcute de Radu Banciu la adresa lui Diogo Jota și a familiei sale”, se arată într-un comunicat de presă semnat de Clubul Suporterilor din România ai echipei Liverpool.

„Delir grotesc”

Potrivit acestora „R.B. a profitat de suferința unei familii și a unei comunități pentru a-și revărsa ura maladivă într-un acces de cinism greu de conceput. Afirmațiile grotești făcute la iAM Sport, la doar câteva ore după aflarea veștii despre moartea lui Jota și a fratelui său depășesc orice limită de bun simț care ar trebui să existe în goana după temporara audiență.

În lipsa oricăror informații clare despre circumstanțele accidentului, el a decretat că Diogo „și-a meritat soarta” doar pentru că „a murit într-un Lamborghini”. A urmat un delir grotesc, plin de jigniri, etichete și atacuri pe cât de inutile pe atât de abjecte. Iar acestea nu au fost doar la adresa lui Diogo, ci și la adresa soției sale, Rute Cardoso, mama celor trei copii rămași fără tată.

R.B. a insinuat că Diogo s-a căsătorit „prea târziu” cu Rute, că „nu o mai lua nimeni”, și că e „mai bine” că jurământul lor de a fi împreună pentru totdeauna a durat doar 12 zile”.

Suporterii lui Liverpool susțin că Radu Banciu promovează de ani de zile „ura, disprețul, misoginia. Ce vinde el nu e controversă, nu e pamflet – este ură în formă continuată, comercializată sub masca „entertainmentului”. Iar platforma care îl susține – iAMsport – trebuie să-și asume acest conținut”.

Suporterii clubului englez cer Consiliului Național al Audiovizualului să sancționeze acest discurs. CNA are competențe, potrivit legii, inclusiv asupra emisiunilor din online. În același timp, fanii lui Liverpool cer și conducerii redacției iAMSport „să răspundă public: susține sau nu declarațiile acestui colaborator?”.

Banciu: „E o prostie. Tot ce am spus acolo este absolut justificat”

În urma acuzațiilor lansate de suporterii lui Liverpool, Hotnews a luat legătura cu Radu Banciu pe acest subiect, dar și cu Victor Vrînceanu, fondator iAM Media.

„E o exagerare inutilă din partea lor”, a declarat Radu Banciu cu privire la acuzațiile formulate de clubul fanilor echipei Liverpool din România.

„E o prostie. Eu am exprimat niște lucruri clare acolo, absolut corecte, pe care lumea nu le înțelege. O lume, ipocrită n-am ce să comentez. Așa sunt oamenii în ziua de astăzi, n-ați văzut că au murit în Texas 100 de copii și nu zice nimeni nimic? Deci ăștia suntem noi ca oameni. Asta e lumea. Oameni ipocriți, care n-ați văzut și la Ronaldo? Da, a făcut scandal și el a fost primul care nu s-a dus [la înmormântare]. Deci astea sunt niște lucruri care nu interesează pe nimeni, dar pentru că sunt mediatizate, ajung la impactul ăsta. Altfel e o prostie, adică doar nu o să te emoționeze un miliardar care aleargă în chiloți? Hai să fie serioși!”, a declarat Radu Banciu pentru HotNews.ro.

Jurnalistul crede că va avea câștig în instanță în fața oricărei sancțiuni

Radu Banciu și-a apărat ferm afirmațiile din emisiune în comentariile făcute pentru HotNews.ro.

„Tot ce am spus acolo este absolut justificat. Așa ar trebui să fie tratați oamenii – unii care merită și unii care nu. Numai că, încă o dată, oamenii sunt ipocriți și așa ați fost și voi în campania electorală. Nici n-ați înțeles măcar la sfârșit ce ipocrizii făceați. N-ați văzut cum s-a întâmplat în toată presa, am avut mostra asta cu alegerile foarte clar, oamenii se dădeau dintr-o parte în alta de frică. Și aici e la fel. Oameni fricoși, oameni fără caracter, ipocriți, care dau lecții dar când colo, de fapt, să comportă ca ultimii oameni. Eu am spus ceea ce trebuia să spună toată lumea. Așa ar trebui să tratăm oamenii, da? Corect fără ipocrizie, nu contează care e emoția. Aici nu-i vorba de asta. Nu ne face niciodată bine dacă nu spunem lucrurilor pe nume. Ori, aici asta făceam. Da, încercam să camuflăm, să avem toți aceeași părere, deși în realitate n-aveam”, a mai declarat jurnalistul.

El s-a întrebat retoric dacă suntem în „lumea cenzurii” și a amintit că nu mai trăim în „epoca aia a comunismului când trebuia toți să gândim la fel”. „Eu am niște opinii clare și aici”, a adăugat acesta, subliniind că „nu îți educi copilul așa”, încât să ajungă într-un accident precum cel al lui Diogo Jota.

Despre reclamația fanilor lui Liverpool a spus că „mi-au făcut plângere, să fie sănătoși”. „Mi-au făcut plângere toți și ce s-a întâmplat? M-am dus în instanță și am câștigat inclusiv atunci cu Serena Williams când mi-a dat CNCDU 8.000 euro amendă că am spus că aia era dizgrațioasă pe teren”, a subliniat el.

HotNews.ro a încercat să obțină un punct de vedere și de la Victor Vrînceanu, fondatorul iAM Media, însă acesta nu a putut fi contactat până în momentul publicării acestui material.

Ce a spus Radu Banciu în emisiune: A murit ca prostu! Cât de bou să fii? Un gunoi de jucător

Emisiunea în care Radu Banciu a făcut următoarele afirmații a avut loc pe 3 iulie. Ea poate fi găsită pe pagina de YouTube a site-ului iAMSport și avea până luni dimineața 28.000 de vizualizări.

„Atâta timp cât mori într-un Lamborghini pe o autostradă cu patru benzi, nu trebuie să te jelească nimeni. Catastrofal Jotta, nu are pe cine să dea vina, e pur și simplu prostie. A murit ca prostu, asta trebuie să spunem din capul locului și își merită soarta. Oricine moare într-un Lamborghini, e ca și ăla care și-a cumpărat elicopterul ăla cel mai de soi și a murit cu fiică-sa în brațe, ăla din NBA (Kobe Bryant, n.red.). Cât de bou să fii, mă, să dai asemenea sume? Tu la 28 de ani, neica nimeni ăsta de Jotta avea 28 de ani, căsătorit de 10 zile, ai trei copii la 28 de ani făcuți în 2021, 2022, 2024 și umbli cu Lamborghini noaptea la 0.35, cine știe cu cât la oră. Ăia din decență, căcații ăia de polițiști spanioli care l-au găsit nu au spus deocamdată la ce viteză mergea. Probabil pe la vreo 400 la oră”, a spus Radu Banciu.

„Ce vreți mă, în condițiile astea, să ne apucăm să plângem un idiot de tipul ăsta? Ăștia mergeau ca boii, cum în general merg fotbaliștii cu mașina. Adică tu ești un gunoi de jucător, dar ai Lamborghini la 28 de ani? Păi mă, în condițiile astea, suporți consecințele. O să se spună că Lamborghini nu sunt mașini sigure. Da, pentru un prost de 28 de ani, evident că nu. Nu a fost doar o greșeală de pilotaj, probabil erau băuți, erau drogați, dracu să ia, ce importanță are? Nu trebuie să te plângă nimeni, asta e moartea prostului în toată splendoarea ei”, a spus Banciu, chiar la începutul emisiunii.

Reacția iAM Media

„Trecerea în neființă a oricarui om este o mare tragedie, toți cei care fac parte din grupul de presa I AM MEDIA (inclusiv iAM Sport) sunt profund întristați de eveniment”, a declarat pentru HotNews și Victor Vrînceanu, fondator al organizației media.

„Legat de comentariul lui Radu Banciu, acesta nu reprezintă în niciun caz poziția publicației iAMsport.ro sau a angajaților săi. Este strict opinia jurnalistului Radu Banciu, pe care și-o asumă. La nivel personal nu sunt de acord cu opinia lui Radu, dar tocmai asta înseamnă libertatea de exprimare. Or, mai presus de orice, la iAM Sport, noi prețuim libertatea de exprimare”, a adăugat acesta.