Radu F. Alexandru a murit. Scriitorul avea 82 de ani

Scriitorul Radu F. Alexandru s-a stins din viață, vineri, la vârsta de 82 de ani, a anunţat Teatrul Naţional „I. L. Caragiale” din Bucureşti, într-un mesaj pe Facebook.

Confom sursei citate, dramaturgul a murit în dimineața zilei de 26 decembrie, după o lungă suferință.

„Lasă în urmă o prodigioasă creaţie dramaturgică şi cinematografică, fiind unul dintre cei mai jucaţi autori dramatici, pe scenele unor teatre din Bucureşti şi din ţară. Prin dispariţia lui Radu F.Alexandru cultura română pierde una din personalităţile sale de excepţie”, au scris reprezentanții TNB.

Născut la 12 iulie 1943, la București, Radu F. Alexandru (Feldman Radu Alexandru) a avut un studiat matematica, filosofia și regia de teatru, completate, mai târziu, cu titlul de doctor în cadrul Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică, potrivit Radio România Cultural.

Autor a numeroase piese de teatru montate în București, în țară și în străinătate, Radu F. Alexandru a semnat titluri precum „Nimic despre Hamlet”, „Poveste despre tatăl meu”, „Tsunami”, „Labirint” sau „Ultima dorință”.

Activitatea sa s-a extins și în cinematografie, ca scenarist al unor filme importante din filmul românesc postbelic, colaborând cu regizori precum Dan Pița, Alexa Visarion sau Dinu Tănase.

După premiera din 2016 a comediei satirice „Luminița de la capătul tunelului”, a revinit pe scena Naționalului cu „Gertrude” , eveniment despre care s-a afirmat: „…montarea de la Teatrul Național din București a regizorului de clasă și de recunoaștere mondială Silviu Purcărete după textul celui mai mare dramaturg român contemporan al teatrului de idei, Radu F. Alexandru – e regina stagiunii românești 2023-2024″, potrivit TNB

Radu F. Alexandru a fost senator timp de trei mandate din partea PNL. A fost membru al Consiliului Naţional al Audiovizualului pentru o scurtă perioadă, în 2012, în timpului unui mandat și și-a dat demisia din forul care reglemenează audiovizualul, după o sesizare la Comisia Juridică a Senatului, potrivit Mediafax.

De asemenea, a făcut parte din Consiliul de Administraţie al radioului public, tot din partea PNL.

Înmormântarea va avea loc luni, 29 decembrie, la ora 12.00, la Cimitirul evreiesc din Şoseaua Giurgiului nr.2.