Radu Gavriș a câștigat procesul cu ANI. Șeful adjunct al Poliției București era acuzat de incompatibilitate pentru unele cursuri predate în Moldova

Curtea de Apel București a dispuns anularea raportului întocmit de Agenția Națională de Integritate prin care îl declarat incompatibili pe Radu Gavriș, director general ajunct al Poliției București, pe motiv că a ținut cursuri la Institutul Național al Magistraturii și la Ministerul de Interne din Republica Moldova. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel de ANI.

În raportul întocmit pe 18 decembrie 2024, Agenția Națională de Integritate a spus că Radu Gavriș a executat simultan atât funcția de organ de cercetare al poliției judiciare cât și alte funcții renumerate care nu sunt permise de lege. Radu Gavriș a atacat raportul în instanță.

Curtea de Apel a anulat raportul ANI și a dispus instituției să-i plătească cheltuieli de judecată de 11.950 de lei.

„Admite cererea formulată de către reclamantul Gavriş Radu Emilian în contradictoriu cu pârâta Agenţia Naţională de Integritate. Dispune anularea Raportului de Evaluare nr. 39421/G/II/18.12.2024. Obligă pârâta la plata către reclamant a sumei de 11.950 RON cheltuieli de judecată. Cu recurs în 15 zile de la comunicare ce se va depune la Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IX-a Contencios Administrativ şi Fiscal”, este minuta ședinței de pe portalul justiției.

Cine este Radu Gavriș

De-a lungul carierei a fost implicat în mai multe controverse. În 2018, când conducerea Serviciul Omoruri din Poliția Capitalei i-a cerut lui Carmen Dan, ministru de Interne la acea vreme, „să facă un pas în spate”, invocând prescrierea unui dosar în care suspect principal era Eugen Stan, polițist de la Rutieră acuzat de pedofilie.

În 28 august 2018, Carmen Dan îl reevalua pe Gavriș și îi mulțumea pentru „profesionalismul şi determinarea” cu care s-a acţionat pentru recuperarea pistolului care i-a fost furat femeii jandarm în timpul violenţelor din 10 august din Piaţa Victoriei.

Ajuns șeful Poliției Capitalei, comisarul Radu Gavriș, a fost detașat în 2020 la Poliția Județeană Harghita. Decizia a fost semnată de Liviu Vasilescu, înainte ca acesta să-și dea demisia din fruntea Poliției Române, ca urmare a scandalului generat de întâlnirea cu membri ai clanului Duduianu, înainte de înmormântarea șefului lor. El a câștigat în instanță și a revenit în Poliția Capitalei. ​​

În 2021, Lucian Bode, pe atunci ministru de Interne, l-a înlocuit pe Radu Gavriș care coordona lupta antiCOVID la nivelul Poliției Capitalei, după ce acesta a fost surprins într-un restaurant încălcând măsurile.