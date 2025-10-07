Raed Arafat explică detaliat recomandările pentru codul roșu de ploi torențiale. Cum se poate schimba sistemul RO-Alert în următorii ani

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a afirmat, la Digi24, că sistemul RO-Alert urmează să fie modificat în viitor astfel încât mesajele de avertizare să poată fi transmise și prin intermediul televizoarelor sau al radio-ului. De asemenea, Arafat a explicat în mod detaliat motivele recomandărilor transmite populației odată cu apropierea furtunii Barbara.

Raed Arafat a afirmat că este exclus ca sistemul de avertizare RO-Alert să fie utilizat mai puțin ca urmare a plângerilor legate de derajul provocat de alarmele zgomotoase. Mai mult, mesajele de RO-Alert ar putea fi transmise în viitor și prin alte mijloace decât telefoanele mobile.

„RO-Alert a salvat vieți. Chestia asta cu panica trebuie să o uite. În țările cu protecție civilă solidă conceptul că provoacă panică nu există. Acolo se explică, se comunică (…) Am avut situații cu urșii în localități. Cei din interiorul caselor sunt foarte deranjați, dar nu se gândește nimeni că există oameni pe stradă care se pot întâlni cu ursul”, a argumentat șeful DSU.

El a menționat că este luat în calcul un model din Statele Unite, unde sistemul similar transmite mesajul, cu tot cu avertizarea sonoră, și către toate televizoarele care sunt deschise la acel moment, pentru ca mesajul să ajungă și la cei care au telefoanele închise.

„Încercăm să facem acest lucru într-un an-doi pe fonduri europene sau folosirea rețelelor de satelit când cad rețelele terestre”, a spus Arafat. Un alt proiect este ca mesajele RO-Alert să poată fi transmise și prin radio, vizați fiind îndeosebi șoferii. Arafat a spus că aceste extinderi ale sistemului RO-Alert ar putea fi implementate fără costuri prea mari.

Referindu-se la comentariile de pe rețelele sociale, potrivit cărora autoritățile exagerează în ce privește avertismentele adresate populației în legătură cu furtuna Barbara, Raed Arafat a spus: „Să vedem cine e în spatele acestui iureș. S-ar putea să fie unii care doresc să distrugă încrederea în autorități. O comunicare în masă care se face pe anumite aplicații de social media care întotdeauna critică orice măsură care o ia statul și spune că exagerează. Este un mecanism foarte bine studiat de reducerea încrederii în instituțiile statului.

Recomandările pentru populație, explicate detaliat

Șeful DSU a explicat necesitatea respectării fiecăreia dintre recomandările făcute în aceste zile. Astfel, radioul cu baterii este necesar întrucât orice sistem digital poate pica în situații de urgență, chiar dacă probabilitatea este mică. Astfel, radioul rămâne o sursă alternativă de informare.

În al doilea rând, recomandarea ca oamenii să evite deplasările care nu sunt necesare este legată de faptul că, în interiorul codurilor emise de autorități, pot să apară agravări bruște ale situației, care nu pot fi anticipate decât cu puțină vreme înainte.

„Te expui, nu știi cum evoluează situația, apar situații de nowcasting, avertizări privind fenomene care apar în 10 minute. Dacă nu este deplasarea esențială, normal că este mai bine să stai acasă, mai ales în cursul nopții (…) Nu se știe ce viitură va fi, ce intensitate va fi pe anumite ore”, a spus Arafat.

El a atras atenția că o furtună precum Barbara presupune riscuri în primul rând pentru zonele rurale inundabile și mai puțin pentru orașe. În aceste regiuni, este crucial ca oamenii să nu încerce traversarea cursurilor de apă, indiferent de cât de mici par.

„Oamenii se înșeală, văd că apa are 30-40 cm și cred că o pot traversa. La 40 de cm, apa poate lua orice om și să-l ducă cu ea. De asta spunem că niciodată nu trebuie să stai pe mal, pentru că se poate surpa, sau să traversezi viitura. Indiferent de cât de mic este cursul de apă, te poate lua. Plus că poate crește rapid”, a explicat Raed Arafat.

În ce-i privește pe locuitorii din orașe, Arafat a cerut ca locuitorii de la bloc să aibă grijă ce obiecte țin pe balcon. Dacă acestea pot fi luate de un vânt puternic, ele trebuie bine fixate sau, dacă nu, băgate în casă. El a amintit un caz recent în cazul Ilfov, unde o femeie a fost ucisă în casă de un obiect luat de vânt dintr-un balcon.