A intrat în vigoare codul roșu de ploi torențiale în București și 5 județe. Jumătate de țară sub alerte meteo / Arafat, recomandări de ultim moment pentru populație / DSU: Nu ieșiți din casă. Securizați ușile și ferestrele

Este pentru pentru prima oară, în luna octombrie, când Bucureștiul se află sub avertizare cod roșu de ploi torențiale. Capitala nu a mai fost vizată de o astfel de alertă până acum, au explicat meteorologii pentru HotNews. Aceste fenomene meteo extreme sunt aduse de ciclonul Barbara care a făcut prăpăd în Bulgaria.

Municipiul București și județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov se află la această oră sub un cod roșu de ploi torențiale și abundente. Ca urmare a avertizării date de meteorologi, autoritățile au decis să închidă școlile și grădinițele pentru miercuri în Capitală și cele cinci județe. De asemenea, cursurile se desfășoară fără prezență fizică la Universitatea București, SNSPA, Politehnică și la Universitatea de Medicină și Farmacie din București.

Recomandările pentru populație, explicate detaliat de Arafat



22:05

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), a afirmat marți seară că sistemul RO-Alert urmează să fie modificat în viitor astfel încât mesajele de avertizare să poată fi transmise și prin intermediul televizoarelor sau al radio-ului. De asemenea, Arafat a explicat în mod detaliat motivele recomandărilor transmite populației odată cu apropierea furtunii Barbara.

„Te expui, nu știi cum evoluează situația, apar situații de nowcasting, avertizări privind fenomene care apar în 10 minute. Dacă nu este deplasarea esențială, normal că este mai bine să stai acasă, mai ales în cursul nopții (…) Nu se știe ce viitură va fi, ce intensitate va fi pe anumite ore”, a spus Arafat, la la Digi24.

Vicepremier: Ceea ce vedem acum este un exemplu clasic al schimbărilor climatice

21:37

Toate instituţiile statului au avut timp să se pregătească pentru a face faţă fenomenelor anunţate de către meteorologi, a declarat marți seară vicepremierul Tanczos Barna. „Ceea ce vedem acum este un exemplu clasic al schimbărilor climatice”, a precizat oficialul, adăugând că în zonele vizate de codul roşu de obicei este secetă.

„Cu siguranţă se fac pregătirile şi se iau tote măsurile posibile. Prognoza este extrem de nefavorabilă. Nu este un eveniment imediat, am avut timp să ne pregătim”, a spus, la TVR Info, vicepremierul Barna.

Acesta a apreciat că ISU, Apele Române şi alte instituţii au avut timp să se pregătească. „Ceea ce vedem acum este un exemplu clasic al schimbărilor climatice (…) care generează fenomenele extreme. Exact pe această hartă, în zona respectivă avem secetă pedologică”, a adăugat el, referindu-se la harta cu avertizările emise de meteorologi.

Vicepremierul a explicat că exact zonele vizate de codul roşu şi cosul portocaliu sunt cele care de obicei sunt recunoscute pentru secetă: „Şi acum avem inundaţii (…) E greu să lupţi împotriva fenomenelor de schimbări climatice, dar avem dovada că ele există, ne confruntăm cu ele”.

„Ne dăm seama cât de importante ar fi fost investiţiile pe care puteau să le facă cei de la Apele Române din bani europeni şi nu le-au făcut, au pierdut sute de milioane de euro în ultimii 2-3 ani. Aveu la dispoziţie din PNRR aproape 400 de milioane de euro, banii s-au pierdut în proporţie de 95%”, a mai declarat Barna, citat de News.ro.

Copac căzut peste mai multe mașini

21:24

Un copac a căzut peste mai multe mașini, în sectorul 3 al Capitalei, conform unor imagini difuzate de Digi24. Pompierii intervin la fața locului.

Anunțul ministrului Transporturilor

21:18

Unitățile din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (MTI) sunt pregătite pentru orice situație care poate apărea, având în vedere situația meteorologică din următoarele 24 de ore, a anunțat marți seară ministrul Ciprian Șerban.

Precizările ministrului, făcute pe pagina sa de Facebook:

„ În contextul codului roșu, emis de Administrația Națională de Meteorologie, sunt în permanentă legătură cu factorii responsabili din cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – S.A., Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” – S.A., Metrorex, Companiei Naționale Aeroporturi București, Societății Naționale Aeroportul Internațional „Mihail Kogălniceanu” Constanța – S.A., Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” – S.A. Constanța și Autorității Navale Române.

Echipele din teren sunt mobilizate, iar dispeceratele monitorizează în permanență situația din zonele vizate de fenomenele meteo extreme.

Fac apel la toți cetățenii să urmeze recomandările autorităților, să evite deplasările care nu sunt urgente și să se informeze doar din surse oficiale.”

21:16

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară va suspenda și ea miercuri cursurile cu prezență fizică în urma avertizării de cod roșu de ploi torențiale emis de ANM pentru municipiul București, a anunțat rectorul Sorin Cîmpeanu, într-o declarație pentru Agerpres.

Măsuri pe aeroporturile din București

21:12

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) a anunțat, marţi seară, că s-au luat măsuri pentru intervenţie rapidă şi fluidizarea traficului, în contextul codului roşu de precipitaţii care tocmai a intrat în vigoare.

„Compania Națională Aeroporturi București a luat toate măsurile necesare pentru desfășurarea în siguranță a tuturor operațiunilor aeriene pe ambele aeroporturi ale Capitalei. Au fost stabilite toate demersurile care trebuie aplicate de personalul specializat, pentru mai multe scenarii posibile, în vederea menținerii continuității activităților aeroportuare. De asemenea, au fost dispuse acțiunile necesare pentru asigurarea fluenței operațiunilor speciale și pentru intervențiile operative, pe toată durata valabilității codului roșu de vânt puternic în rafale și ploi torențiale”, au transmis reprezentanții CNAB, într-un comunicat de presă.

Conform acestora, traficul aerian pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București și pe Aeroportul Internațional București-Băneasa se desfășoară în prezent în condiții normale, fără perturbări.

Alerte meteo în jumătate de țară

Codul roșu este valabil până miercuri la ora 15, perioadă în care, potrivit meteorologii avertizează că se vor înregistra cantități de apă de 80-100 și izolat 120-140 l/mp.

Alte alerte meteo sunt valabile în aproximativ jumătate de țară. În intervalul marți, ora 21, și până miercuri, ora 23, în Muntenia, în jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și al Olteniei va ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 60-90 l/mp și izolat de 100 l/mp.

Avertizările ANM pentru ploi torențiale și abundente

Meteorologii anunță cantități record de precipitații, care vor fi aduse de ciclonul Barbara. „Meteorologic vorbind, este un ciclon, adică o formațiune de presiune atmosferică joasă”, a punctat Florinela Georgescu, directoarea de prognoză a Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), pentru HotNews. Ea a ținut să sublinieze că acest ciclon „este unul extratropical, nu trebuie confundat cu ciclonii tropicali, uragane și alte lucruri. În România nu avem așa ceva, pentru că nu trăim la tropice”.

Arafat: „Activați mesajele RO-Alert”

Raed Arafat, coordonatorul Departamentului pentru situații de urgență, le-a cerut oamenilor să evite deplasările, să fie pregătiți pentru fenomene extreme și să activeze mesajele RO-Alert, într-o intervenție la Digi24.

El a explicat că sistemul RO-Alert va fi principalul mijloc de comunicare, alături de mass-media și conturile oficiale ale DSU.

„Activați mesajele RO-Alert, pentru că prin ele vom comunica rapid. Pe lângă mass-media, comunicarea noastră principală va fi prin RO-Alert și rețelele sociale. RO-Alert îl folosim pentru avertizări imediate, iar populația va fi ținută informată”, a adăugt el.

În același timp, Raed Arafat a transmis un mesaj de precauție către populație: „Sfatul nostru este ca oamenii să fie foarte atenți și pregătiți, să evite deplasările nenecesare în zonele aflate sub cod roșu sau cod portocaliu. Să fie atenți la obiectele care pot cădea din cauza vântului și să asculte recomandările autorităților și mesajele RO-Alert”, a spus el.

Șeful DSU a precizat că, în perioada codului roșu, pot apărea fenomene neprevăzute și oamenii trebuie să fie pregătiți.

„Dacă apare ceva dincolo de avertizarea de bază, trebuie să înțeleagă că pe toată durata codului pot apărea fenomene și trebuie să fie pregătiți, între orele 21:00 și 15:00 mâine după-amiază”, a mai spus Arafat, care a recomandat ca oamenii să aibă la îndemână alimente, apă și medicamente pentru bolnavii cronici.

Sfaturi pentru populație: „Evitați deplasările în aer liber”

Reprezentanţii Departamentului pentru Situații de Urgență fac mai multe recomandări pentru populație, printre care şi aceea de a fi amânate activităţile în aer liber.

Recomandările DSU:

Evitați deplasările în aer liber pe durata fenomenelor anunțate;

Închideți și securizați ferestrele și ușile locuințelor; stați departe de acestea dacă vântul suflă cu putere;

Evitați staționarea în apropierea copacilor, stâlpilor sau a panourilor publicitare;

Parcați în zone ferite de arbori sau alte structuri instabile;

Nu atingeți cablurile electrice aflate la sol – pot fi sub tensiune;

Nu traversați cursuri de apă și nu staționați pe malurile acestora;

Curățați șanțurile și rigolele din jurul locuinței pentru a permite scurgerea apelor pluviale”.

Anunțul primarului Capitalei

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, i-a îndemnat pe bucureșteni să evite miercuri deplasările, mai ales în zonele aglomerate și în cele inundabile, în contextul codului roșu de ploi torențiale care va intra în vigoare în cursul serii. Edilul a avertizat că sunt mai multe categorii de zone care sunt predispuse inundațiilor în București, dând exemplu Lacul Morii.

„Îi rog ca pe perioada codului roșu să evite deplasările din casă. Îi rog să evite partea aglomerată a orașului, să evite zonele care știu că sunt inundabile. Viața lor și viața noastră este cea mai importantă în aceste momente. Trebuie să ne asigurăm că trecem peste aceste momente fără victime” a spus Bujduveanu, în cadrul unei conferințe de presă susținute la sediul Primăriei Capitalei.

El a menționat că s-a decis suspendarea activității în unitățile școlare bucureștene.

Totodată, Primăria Capitalei ține legătura cu Apa Nova și cu STB, pentru măsuri menite să prevină acumulările de apă și să asigure un transport eficient.

„Prioritatea noastră este să asigurăm bucureștenii că nu sunt în pericol, că nu se blochează orașul, că nu se creează acea vâlvă în a merge și a lua copilul de la școală și a-l duce acasă. Am avut dezbateri lungi. Suntem pe telefoane de azi dimineață și în contact continuu cu Apa Nova. (…) Suntem în discuții permanente cu STB și cu toți operatorii, tocmai pentru a ne asigura că avem un transport public eficient, care să nu se blocheze pe parcursul codului roșu de inundații”, a spus edilul, citat de Agerpres și TVR Info.

Zone din București predispuse inundațiilor

Stelian Bujduveanu a explicat, de asemenea, care sunt zonele din Capitală predispuse inundațiilor.

„În primul rând intersecțiile, care și în perioada precedentă și în urmă cu două zile, din zona centrală a municipiului București care sunt oarecum într-o vale au fost inundate, pentru că la acel moment canalele colectoare nu erau eliberate de către frunze și reziduuri. (…) Am convenit cu Apa Nova ca să avem un flux de lucru. Merge în față Apa Nova, în spate mașinile de salubritate ca să strângem după noi, să avem o fluență continuă pe tot traseul. Mai sunt anumite zone care au prezentat probleme pe care le-am remediat, în zona în care tramvaiul are ampriză separată și s-a colectat apă fix pe acea zonă de tramvai, dar pe stradă nu era apă. Acolo s-a procedat ca să se elibereze apa și să fie canalele care să preia toată apa respectivă”, a arătat primarul interimar.

Bujduveanu a precizat că în situații de calamitate autoritățile au „o rezervă” în ceea ce privește zona Lacului Morii, care este zonă inundabilă a Bucureștiului. Edilul a subliniat că autoritățile sunt pregătite, în contextul vremii extreme.

„Avem din toate părțile, la toți operatorii reprezentanți şi din partea sectoarelor municipiului București. Suntem pregătiți, prioritatea noastră este ca viața bucureștenilor să nu fie pusă în pericol. Preferăm să exagerăm poate, în unele situații, decât să ne trezim cu o calamitate”, a adăugat el.

Bujduveanu a mai precizat că șantierele au fost puse în siguranță și a dat asigurări că afișajul stradal autorizat respectă condițiile necesare.

Edilul a menționat că, potrivit monitorizării prin satelit, în partea estică a țării ciclonul pare să fi „ocolit puțin față de traiectoria” principală.

„Dacă avem noroc, ne ocolește și pe noi, pe partea de București-Ilfov”, a spus el.