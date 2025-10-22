Raed Arafat respinge speculațiile despre explozia din Rahova: „Problema cu alt explozibil și că cineva a pus bombă, astea sunt speculații, fake-uri care apar pentru un scop precis”

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a declarat miercuri la Digi24 că pompierii nu au indicat o altă posibilă cauză decât acumularea de gaze pentru explozia care a avut loc săptămâna trecută într-un bloc de pe strada Vicina nr. 1 din cartierul Rahova al Capitalei.

Secretarul de stat a spus că răspândirea de informații false despre incidentul de vineri, 17 octombrie, au scopul de a reduce „la maxim” încrederea populației în autorități.

„Eu vorbesc cu colegii care au intervenit. Nimeni n-a pus problema alta decât gazul. Problema cu alt explozibil şi că cineva a pus bombă (…), astea sunt speculaţii, fake-uri care apar pentru un scop precis: reducerea la maxim a încrederii populaţiei în orice zic autorităţile”, a declarat Raed Arafat.

El a reclamat că „se încearcă reducerea încrederii în anchetatori, reducerea încrederii în Ministerul de Interne, reducerea încrederii în orice zice o autoritate”.

Șeful DSU a avertizat că astfel de „teorii total bazaconice, care n-au absolut nicio bază”, îi conving pe unii oameni, care ajung să nu mai creadă concluziile anchetatorilor.

Arafat a spus că astfel de campanii „pot fi făcute de grupuri din interior sau din exterior sau împreună”, de „grupuri al căror interes lor este destabilizarea, este reducerea încrederii”.

Ipoteza luată în calcul de anchetatori în privința exploziei

O fisură într-o conductă de gaz din exteriorul blocului respectiv este principala ipoteză luată în calcul de anchetatori, a anunțat Cristian Gheorghe, directorul Direcției de Investigații Criminale din Poliția Română, într-o declarație de presă.

„În exteriorul blocului, pe coloana de transport a gazelor, s-a găsit o fisură, s-au ridicat bucata de țeavă si cablul electric din proximitatea acesteia. Servesc la concluziile expertizei. La momentul de față nu putem să concluzionăm cu certitudine că aceasta este cauza 100%. E ipoteza principală”, a spus reprezentantul poliției.

El a precizat că încă nu există un raport preliminar de expertiză. „Când va veni expertiza de la INSEMEX și INEC vom avea mai multe detalii despre dinamica și cauzele exploziei”, a mai declarat oficialul.