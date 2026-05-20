Rafael Nadal se întoarce să își spună povestea într-un serial pe Netflix

Andy Murray, Roger Federer și Novak Djokovic, alături de Rafael Nadal la ceremonia în onoarea sa de la Roland Garros, FOTO: Dimitar Dilkoff / AFP / Profimedia

Netflix a dezvăluit trailer-ul pentru „Rafa”, serialul documentar despre Rafael Nadal, care urmărește viața și cariera jucătorului spaniol de tenis, în condițiile în care acesta va avea premiera globală pe 29 mai, relatează EFE și Agerpres.

Regizat de americanul Zach Heinzerling și produs pentru Skydance Sports, cele patru episoade ale serialului explorează „călătoria extraordinară a lui Rafael Nadal, combinând mărturii ale celor care îl cunosc cel mai bine, pe teren și în afara lui, cu momente inedite care dezvăluie ce se ascunde în spatele legendei”, potrivit descrierii oficiale.

Pe parcursul a 2 minute și jumătate, trailer-ul serialului documentar îl arată pe jucător și pe familia sa confruntându-se cu momente cheie din carieră, cum ar fi revenirea pe teren în ianuarie 2024, după un an de pauză din cauza unei accidentări și clasat pe locul 652 în lume.

Prieteni și adversari ai lui Nadal apar și ei în serialul Netflix

Documentarul, care include apariții ale unor figuri precum Roger Federer, John McEnroe și Novak Djokovic (care apare în trailer), îi urmează pe campionul spaniol, familia sa și cercul său apropiat, de la începuturile sale în tenis, la vârsta de doar trei ani, până la revenirea sa în competiție în 2024.

A fost ultima înregistrare înainte de retragerea definitivă a jucătorului originar din Manacor din activitate la vârsta de 38 de ani, în noiembrie 2024, după o carieră de succes marcată de titluri, recorduri și victorii, dar și de accidentări.

„Am fost întotdeauna motivat de dorința de a continua să lupt”, afirmă câștigătorul a 22 de turnee de Grand Slam în trailer-ul serialului.

Netflix susține că miniseria este o narațiune audiovizuală care „nu își propune doar să arate evoluția sportivă a unuia dintre cei mai titrați jucători din istoria tenisului, ci și impactul fizic și emoțional care i-a marcat parcursul”.