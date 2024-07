Turneul la care Rafael Nadal revine pe teren – Adversar cu nume legendar în tenis

Rafael Nadal a anunțat că va reveni pe terenul de tenis cu ocazia turneului ATP de la Bastad. Competiția din Suedia va fi ultima repetiție pentru fostul lider mondial înainte de participarea la Jocurile Olimpice de la Paris.

Conform tragerii la sorți, Rafa va avea parte de un adversar care poartă un nume greu în tenisul mondial: Borg.

Vorbim, desigur, despre fiul legendarului Bjorn Borg, multiplu campion de Grand Slam și fost ocupant al locului unu ATP.

În vârstă de 21 de ani, Leo Borg se găsește în prezent pe locul 467 mondial, iar pe tabloul principal de la Bastad a ajuns grație unui wild card oferit de organizatori.

De cealaltă parte, Nadal nu a mai jucat de la Roland Garros, turneu de Grand Slam unde a fost eliminat în runda inaugurală de Alexander Zverev (germanul avea să joace finala de pe Chatrier, una pierdută contra lui Carlos Alcaraz).

Turneul de la Bastad va avea loc în perioada 15-21 iulie, pe zgură, face parte din categoria ATP 250 și are premii totale în valoare de €579,320.

Rafa va juca la Jocurile Olimpice de la Paris atât în proba de simplu, dar și în cea de dublu (va face pereche alături de Carlos Alcaraz).

Competiția de la Paris se va disputa în perioada 26 iulie – 11 august.

Cum arată tabloul de concurs de la ATP Bastad

🍿 The draw for the ATP Main tournament in Båstad has been made and the first round looks as follows.



Which two do you think will meet in the final?



Pick your favorite in the comment section💙#nordeaopen #båstad #atp #tennis pic.twitter.com/Z90DGOemcX