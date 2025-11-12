Rafinăria Lukoil poate fi preluată de statul român pe o perioadă limitată, spune Nicușor Dan / „Rafinăria este importantă, nu benzinăriile”

Președintele Nicușor Dan consideră că ponderea benzinăriilor deținute de Lukoil în România nu este importantă. În schimb, este importantă rafinăria Petrotel, a declarat Nicușor Dan, întrebat în conferința de presă de miercuri, despre cazul Lukoil. Președintele a mai spus că preluarea rafinăriei de către statul român va fi făcută pe o perioadă limitată.

„Este un grup de lucru la nivelul Guvernului, de care sunt informat. În linii mari, Lukoil are o rafinărie și vreo sută de benzinării. Ponderea benzinăriilor nu este foarte importantă, importantă este rafinăria. În acest moment, ea este închisă pentru mentenanță, ar urma să fie redeschisă în câteva săptămâni. Faptul că ea e închisă nu afectează fluxul, însă pe termen mediu și lung dacă ea nu ar mai rafina, ne-ar obliga să importăm mai mult. Asta este problema”, a declarat Nicușor Dan.

De menționat că Lukoil susține, pe site-ul său, că deține 320 benzinării, nu o sută, cum spune Nicușor Dan.

Președintele a mai spus că nu trebuie grăbit procesul vânzării rafinăriei.

„Ca sa spun ceva la un nivel grosier, superficial, pe de-o parte nu există riscul ca ea sa fie preluată de o firma paravan a Rusiei, pentru că avem o comisie care evaluează toate vânzările de companii cu interes strategic. Bineînțeles ca există un interes ca ea sa fie preluată, dar nimic nu ne obligă să grăbim procesul acesta și există și varianta care are nevoie de un cadru normativ special ca pe o perioadă limitată să fie preluată de statul român”, a precizat președintele.

Ministrul energiei Bogdan Ivan a anunțat marți că România trebuie să preia controlul companiei. Ministerul Energiei lucrează, împreună cu toate autoritățile relevante, la crearea unei legislații referitoare la activele deținute de Lukoil, companie aflată sub sancțiunile SUA, a anunțat marți seară ministrul energiei Bogdan Ivan. Acesta a spus că România trebuie să preia controlul asupra companiei.

Anunțul vine după ce Bulgaria a decis deja, săptămâna trecută, să preia controlul asupra activelor Lukoil, fiind în plină procedură pentru numirea unor administratori speciali.

În câteva zile intră în vigoare sancțiunile SUA

Până acum, România nu a luat nicio decizie clară în ceea ce privește activele Lukoil.

„România trebuie să preia controlul asupra companiei pentru a garanta implementarea completă a măsurilor internaționale, pentru a proteja locurile de muncă ale celor 5.000 de angajați și pentru a asigura stabilitatea și securitatea sistemului energetic național”, a precizat Bogdan Ivan, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook.

Sancțiunile SUA împotriva Lukoil și Rosneft întră în vigoare pe 21 noiembrie. De la acea dată încetează orice afacere cu aceste companii și filialele sale din străinătate.

Lukoil încearcă să vândă Rafinăria Petrotel Ploiești de aproape zece ani, dar investitorii nu au fost interesați. Una dintre cauze este faptul că rafinăria are instalații învechite și necesită investiții foarte mari, a explicat, pentru HotNews, un specialist din domeniul petrolier.