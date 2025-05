Raiffeisen Comunități continuă să susțină TOT CE NE UNEȘTE cu granturi în valoare totală de 1 milion de euro

Raiffeisen Bank România și Asociația pentru Relații Comunitare anunță proiectele câștigătoare ale granturilor în valoare totală de 1 milion de euro, acordate prin intermediul ediției de anul acesta a acceleratorului de ONG-uri în sustenabilitate Raiffeisen Comunități.

6 dintre proiectele desemnate câștigătoare intră în etapa de scalare a proiectelor acceptate în program la ediția anterioară și 13 sunt nou intrate în program.

”Avem mai multe în comun decât ceea ce ne desparte și ne bucurăm să susținem în continuare ceea ce ne unește. Suntem o instituție financiară solidă și un actor responsabil în societate, iar Raiffeisen Comunități este unul din programele noastre emblematice, care ajută ONG-urile din România să dezvolte programe cu impact în societate. Sunt proiecte gândite pentru comunități sustenabile și pentru o viață mai bună pentru noi toți, la care contribuim cu mândrie,”- Laura Mihăilă, Director de Marketing, Comunicare & CX, Raiffeisen Bank România.

Acceleratorul Raiffeisen Comunități este dezvoltat de Raiffeisen Bank România împreună cu Asociația pentru Relații Comunitare și a atras 144 de înscrieri de laONG-uri din toată țara, atât din comunități mici, cât și din centre urbane mari. Juriul alcătuit din peste 30 de lideri din societatea civilă, din mediul de afaceri și media a selectat proiectele câștigătoare, în etapa finală fiind notate atât pitch-urile susținute de organizații, precum și implicarea comunităților adresate în votul comunitar.

“Prin programul Raiffeisen Comunități am creat un spațiu pentru organizații locale, mici și medii, care au acces mai redus la resurse, dar care au o viziune clară despre cum comunitățile vor fi mai puternice, mai curajoase și mai sustenabile. În același timp, am reușit un lucru rar în peisajul finanțărilor din România: susținem în continuare o parte din proiectele care s-au derulat anul trecut, pentru a-și consolida impactul la o scară mai mare.

În Acceleratorul de ONG-uri în sustenabilitate, susținem dezvoltarea organizațiilor din program, prin mentorat, consultanță și experiențe de lucru cu experți. Ediția trecută ne-a arătat că finanțarea din program este un vector de dezvoltare pentru proiecte, organizații și comunități,” – Ela Bălan, Directoare de Grantmaking, Asociația pentru Relații Comunitare (ARC).

Pe lângă finanțare, Raiffeisen Comunități oferă și un program de accelerare și mentorat, incluzând cursuri practice pentru creșterea capacității de implementare a proiectelor câștigătoare: management financiar, strângere de fonduri, comunicare și dezvoltarea unei rețele de sprijin în comunitate.

“România nu se construiește în izolare. Comunitățile puternice sunt cele care cresc prin dialog, încredere, construcție, chiar și prin discuțiile în contradictoriu care sunt menite să ne schimbe sau adauge la punctele de vedere.



E de datoria noastră să asigurăm sustenabilitatea comunităților mici și mari, din rural și din urban. E de datoria noastră să privim dincolo de finanțare și să ne uităm la modurile concrete în care impactul crește și se răspândește. Mă bucur că Raiffeisen Comunități privește spre sustenabilitate și susținerea reală a organizațiilor neguvernamentale care sprijină comunitățile din România,” – Dana Pîrțoc, CEO Asociația pentru Relații Comunitare (ARC).

Lista proiectelor câștigătoare, aici

Juriul Raiffeisen Comunități a fost alcătuit din: Adelina Dabu (Head of Public Affairs, Confederația Patronală Concordia), Alexandru Gorun (Președinte, Fundația LEADERS), Alina Kasprovschi (Director Executiv, Fundația Comunitară București), Anca Nicovescu (Director Programe de Finanțare, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile), Angela Galeța (Director, Fundația Vodafone Romania), Camelia Platt (Director Executiv, Fundația Light into Europe), Carmen Uscatu (Co-fondatoare, Dăruiește Viață), Ciprian Stănescu (Președinte, Social Innovations Solutions), Claudiu Butacu (Chairman, EFdeN), Constantin Chiriac (Președinte, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu), Cristina Văileanu (Director de granturi, Fundația Comunitară București), Daniel Matei (CSR & Sustainability Manager, Raiffeisen Bank), Diana Certain (Director Executiv, Organizația Umanitară CONCORDIA), Ela Bălan (Directoare Grantmaking, Asociația pentru Relații Comunitare), Gelu Duminică (Director executiv, Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună”), Ionela Cristea (Deputy Director Operations, Asociația pentru Valori în Educație), Laura Mihăilă (Director Marketing, Comunicare & CX, Raiffeisen Bank), Loredana Poenaru (Education Director, Junior Achievement România), Mara Niculescu (Fundraising, Communication & Advocacy Director, Teach for Romania), Marcela Borțeanu (Director Adjunct, United Way România), Nicoleta Marcu (Director Comunicare și Fundraising, Hope and Homes for Children România), Oana Craioveanu (Co-fondatoare, Impact Hub Bucharest), Oana Gheorghiu (Co-fondatoare, Dăruiește Viață), Oana Groșanu (Director Executiv, Ambasada Sustenabilității în România), Paula Herlo (Jurnalist), Raluca Fișer (Președinte, Green Revolution), Robert Ion (Consultant Independent), Roxana Fer (PR, Bucharest RUNNING CLUB), Ruxandra Sasu (Senior Program Officer, Romanian American Foundation), Silvia Bogdan (Președinte, Școala de Valori), Simona Camburu (Coordonator Fundraising, Plantăm fapte bune în România), Teia Ciulacu (Președinte, ViitorPlus).

Articol susținut de Raiffeisen Bank