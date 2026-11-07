Rămăşiţe umane descoperite pe o navă lovită de dronă în apele teritoriale ale României. Anunțul parchetului din Bulgaria

La bordul unei nave lovite de o dronă în urmă cu 15 zile în largul României şi transferate apoi la un şantier naval bulgar pentru reparaţii au fost descoperite rămăşiţe umane, a anunţat sâmbătă parchetul din oraşul bulgar Varna.

„În timpul operaţiunilor de degajare, au fost găsite rămăşiţe umane foarte deteriorate”, a declarat parchetul bulgar într-un comunicat, precizând că au fost dispuse teste ADN pentru identificarea victimelor, relatează AFP și Agerpres.

Starea rămăşiţelor nu permite determinarea cu certitudine a numărului de cadavre, a explicat pentru AFP o sursă din cadrul forţelor de ordine bulgare, adăugând că este vorba „foarte probabil de şase” persoane.

Comunicatul parchetului nu precizează numele navei, dar menţionează că aceasta arbora pavilionul San Marino, ceea ce corespunde navei Wine Trader, o nava-cisternă pentru produse chimice lovită pe 15 octombrie la aproximativ 24 de km sud-est de gura de vărsare a Dunării la Sulina.

Şapte dintre cei 12 membri ai echipajului navei au fost daţi dispăruţi, iar ceilalţi cinci au fost salvaţi.

Potrivit parchetului din Varna, nava a ajuns la începutul lunii noiembrie în acest port bulgar pentru reparaţii. O anchetă este în desfăşurare şi în România.

De la începutul lunii octombrie, cel puţin nouă nave comerciale au fost lovite de drone în largul coastelor române şi bulgare ale Mării Negre. În total, 34 de persoane au murit ori sunt date dispărute.

Anunţul parchetului din Varna vine înaintea unei vizite oficiale a preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în regiunea Mării Negre, pe 9 şi 10 noiembrie.

Von der Leyen se va afla luni la Bucureşti, apoi marţi la Varna, unde urmează să se întâlnească cu premierul bulgar Rumen Radev şi să viziteze Academia Navală, potrivit Comisiei Europene.