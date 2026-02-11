Ramona Lile, care are decizie de plagiat, repusă în fruntea Universității „Aurel Vlaicu” din Arad de Instanța Supremă

Ramona Lile, liderul PUSL Arad, fost rector al Universității „Aurel Vlaicu”, va fi repusă în funcție, în urma unei hotărâri a Înaltei Curți de Casație și Justiție, care a anulat ordinul dat de Ministerul Educației prin care i-a fost blocată numirea, informează publicația locală Special Arad.

ÎCCJ a admis luni, 9 februarie, recursul făcut de Lile împotriva sentinţei dată de Curtea de Apel Timişoara. Magistrații Instanței Supreme au decis casarea hotărârii atacate și soluționarea cauzei pe fond.

Prin decizia luată luni, Ministerul Educației este obligat să confirme numirea lui Lile în funcția de rector al Universității „Aurel Vlaicu” din Arad. Decizia este definitivă.

De asemenea, Ministerul Educației trebuie să îi plătească 10.000 de lei pentru cheltuieli de judecată.

Lile a câștigat un nou mandat pentru funcția de rector la UAV la finalul anului 2023, dar nu a fost numită pe post de ministrul Educației din cauza unei decizii de plagiat, confirmat și de o decizie a ÎCCJ.

În 2024, toate cererile formulate de Lile împotriva deciziilor legate de plagiat au fost respinse de Înalta Curte.

Fostul ministru al Educației, Ligia Deca, a dat un ordin prin care a decis să nu o reconfirme în funcție, ordin anulat luni tot de ÎCCJ.

Postul de rector este ocupat din aprilie 2024 de Teodor-Florin Cilan, fost prorector, conform Edupedu. La alegerile desfășurate după ce Ministerul Educației i-a respins lui Lile numirea, Cilan a obținut la limită voturile necesare pentru funcție.

Atunci, Deca a invocat în decizia de „neconfirmare”, un caz rar în România, o hotărâre a Consiliului Național de Etică (CNECSDTI), care a confirmat plagiatul în cazul Lile.

Conform unui alt ordin al Ministerului Educației din 2021, când instituția era condusă de Sorin Cîmpeanu, Lile a fost sancționată cu interdicția de a candida la funcții de conducere timp de 5 ani, conform unei propuneri CNECSDTI, tot din cauza unor plagiate.

Din septembrie 2025, Ramona Lile s-a înscris în partidul fondat de Dan Voiculescu și este liderul filialei locale din Arad.