Ramzan Kadîrov, spitalizat de urgență înainte de o ședință importantă de la Moscova. „Abia l-au resuscitat”

Liderul Ceceniei Ramzan Kadîrov a fost internat de urgență la Moscova în noaptea de 24-25 decembrie, a declarat o sursă din anturajul său pentru ediția europeană a ziarului independent rus Novaya Gazeta. Potrivit ziarului, Kadîrov venise în capitala Rusiei pentru a participa la o ședință a Consiliului de Stat prezidată de Vladimir Putin, însă starea sa de sănătate s-a înrăutățit brusc și a ajuns la spital.

Liderul cecen a fost transportat cu o ambulanță la Spitalul Clinic Central care deservește Biroul Executiv Prezidențial al Federației Ruse.

Nu a fost prevăzut un plan de rezervă pentru un astfel de caz, astfel că ședința Consiliului de Stat a continuat fără participarea unui reprezentant al Republicii Cecene.

„Abia l-au resuscitat la Moscova, după care s-a întors acasă și nu a mai apărut în public de atunci”, a declarat sursa apropiată șefului Ceceniei pentru Novaya Gazeta.

De la începutul anului 2025, când șeful Ceceniei a fost internat în clinica privată Aimedi din Groznîi, starea lui Kadîrov a continuat să se deterioreze vizibil. El a recunoscut indirect acest lucru în timpul unei recente sesiuni de întrebări și răspunsuri în direct, dezvăluind că a plecat de patru ori în concediu în anul 2025, amintește publicația.

El a comentat, de asemenea, semnele evidente ale stării sale de sănătate.

„Uneori am căderi nervoase. O senzație constantă de tensiune, ca și cum ai sta pe curent electric”, a spus șeful Ceceniei, care a pus această stare prin îngrijorarea pentru luptătorii ceceni în războiul din Ucraina.

Boala de care ar suferi Kadîrov

Conform surselor Novaya Gazeta, Kadîrov a primit consultații de la medici germani de două ori în acest an.

În același timp, pe parcursul anului, Kadîrov a negat de mai multe ori zvonurile despre boala sa. În septembrie, el a spus că face 50 de flotări de fiecare dată când i se spune „că nu este totul în regulă cu sănătatea lui”.

Surse ale Novaya Gazeta susțin că Kadîrov ar putea avea probleme cu rinichii. Există și o versiune conform căreia ar suferi de necroză pancreatică. Cu toate acestea, nimeni nu cunoaște diagnosticul exact, deoarece informațiile în acest sens sunt ascunse cu grijă, a subliniat Ibrahim Yangulbaev, liderul mișcării de opoziție cecenă „Adat”.