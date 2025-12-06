Ramzan Kadîrov promite un „răspuns dur” după ce o dronă ucraineană a lovit în plin un zgârie nori, mândria Ceceniei 

Liderul cecen Ramzan Kadîrov a declarat vineri că o dronă ucraineană a lovit și a avariat un zgârie nori din Groznîi, capitala regiunii Cecenia, sudul Rusiei, și a promis că va riposta în termen de o săptămână, relatează Reuters.

Într-o postare pe aplicația Telegram, Kadîrov a anunțat că drona nu a provocat victime. El a adăugat că atacul asupra unui complex de clădiri „nu are sens din punct de vedere tactic”.

„Începând de mâine și în cursul săptămânii, fasciștii ucraineni vor simți un răspuns dur’”, a scris Kadîrov într-o postare pe Telegram.

„Doar că, spre deosebire de ei, noi nu vom comite un atac laș asupra unor ținte pașnice”, a adăugat liderul cecen.

Drone ucrainene au ajuns în Groznîi

O dronă ucraineană a lovit o clădire înaltă din centrul Ceceniei în dimineața zilei de vineri, provocând o explozie puternică care a distrus mai multe etaje ale uneia dintre cele mai emblematice clădiri din regiune.

Imaginile de la fața locului au arătat că explozia a avut loc în zona etajului 28 și a distrus fațada clădirii pe mai multe niveluri. Canalul ucrainean de monitorizare „Exilenova+” a remarcat că turnul de birouri se află lângă sediul FSB din Cecenia, care ar fi putut fi ținta inițială înainte ca drona să fie deviată, posibil, de bruiajul rus.

Explosions reported in Grozny, Russian-occupied Chechnya, near an FSB building that may have been the target. pic.twitter.com/voybHBAx9t — WarTranslated (@wartranslated) December 5, 2025

Clădirea face parte din Groznîi City, un ansamblu de zgârie-nori ridicat ca simbol al reconstrucției postbelice a Ceceniei, și găzduiește mai multe agenții guvernamentale regionale, printre care Consiliul de Securitate al Ceceniei, Ministerul Turismului, Camera de Audit, comisia electorală regională, filiala locală a Ministerului Justiției și biroul de recepție al partidului Rusia Unită, printre altele.

Turnul se află la aproximativ 830 de metri de reședința lui Ramzan Kadîrov din centrul orașului, potrivit agenției de investigații Agentstvo.