Raportul anual privind extinderea UE: două țări candidate „doar cu numele” și două aproape de aderare

Ucraina trebuie să accelereze reformele dacă doreşte să atingă obiectivul pe care şi l-a impus de a încheia procesul de aderare la Uniunea Europeană până la finalul lui 2028, indică raportul anual al Comisiei Europene cu privire la stadiul procesului de extindere cu cele zece state candidate, prezentat marţi, transmite DPA, preluată de Agerpres. Raportul menționează și candidatele care au șanse cele mai mari la o aderare în viitorul apropiat.

Raportul notează că, în pofida „circumstanţelor foarte dificile” în care se află din cauza războiului cu Rusia, Ucraina a arătat „un angajament remarcabil faţă de procesul de aderare la UE în decursul ultimului an”.

Cu toate acestea, afirmă raportul, „tendinţe negative recente, inclusiv o presiune asupra agenţiilor anticorupţie specializate şi a societăţii civile, trebuie inversate în mod hotărât”.

Documentul cheamă de asemenea Kievul să accelereze „alinierea cu standardele UE în ce priveşte protecţia drepturilor fundamentale, împreună cu continuarea reformelor în domeniul administraţiei publice şi descentralizării”.

„Continuarea progresului este necesară de asemenea în ce priveşte întărirea independenţei, integrităţii, profesionalismului şi eficienţei în sectoarele justiţiei, procuraturii şi forţelor de ordine, precum şi în lupta împotriva crimei organizate”, se mai spune în raportul Comisiei.

Potrivit documentului, Comisia Europeană susţine calendarul ambiţios al Ucrainei, dar avertizează că respectarea lui va necesita accelerarea reformelor, în special în domenii cheie precum statul de drept.

„Premianții” și „repetenții”

Raportul a evaluat de asemenea alţi candidaţi la aderare – Republica Moldova, Muntenegru, Albania, Serbia, Bosnia şi Herţegovina, Macedonia de Nord şi Kosovo, dar şi Turcia şi Georgia, chiar dacă în aceste două cazuri procesul de aderare este blocat din cauza deficienţelor în materie de democraţie şi stat de drept.

Muntenegru, care a început negocierile de aderare în 2012, este considerat cel mai avansat candidat dintre cei şase din Balcanii de Vest. Negocierile de aderare cu Muntenegru s-ar putea încheia până la sfârşitul lui 2026 dacă reformele vor continua, iar cele cu Albania până la finalul lui 2027.

„Ele au avansat cel mai mult pe calea reformelor în ultimul an. În ritmul şi calitatea actuală a reformelor, am putea să încheiem negocierile de aderare în anii următori”, a declarat comisarul european pentru extindere, slovena Marta Kos.

„Comisia va insista pe cea mai înaltă calitate a reformelor, cu precădere în ce priveşte statul de drept, instituţiile democratice şi libertăţile fundamentale. Nu vor exista scurtături”, a subliniat ea.

Aderarea la UE necesită, însă, aprobarea şi ratificarea din partea tuturor statelor membre, remarcă DPA.

Raportul Comisiei a criticat din nou Georgia şi Turcia. Georgia este descrisă drept un candidat „doar cu numele”, fiind invocate legi represive, ingerinţă politică în justiţie şi arestări arbitrare. În ce priveşte Turcia, este evidenţiată continuarea regresul în materie de drepturi ale omului şi standarde ale statului de drept.