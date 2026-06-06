Raportul privind anularea alegerilor, „într-un termen rezonabil”, anunță Nicușor Dan. „Și eu sunt nerăbdător”

Președintele Nicușor Dan a afirmat, sîmbătă, la Constanța, că raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 va fi prezentat „într-un termen rezonabil”. Șeful statului a refuzat să dea un termen mai precis formulat, spunând că a mai oferit estimări până acum, iar raportul nu a fost publicat.

La întrebarea legată de momentul în care raportul va fi dat publicității, Nicușor Dan a răspuns: „Există mai multe variante de lucru. Tot timpul au existat și colective și rapoarte sectoriale pe ce s-a întâmplat. O să avem un raport complet într-un termen rezonabil, nu o să vă dau un termen acum”.

„Și eu sunt nerăbdător să închidem acest capitol din istoria noastră recentă”, a continuat președintele precizând că există două perspective ce vor fi menționate în raport, una juridică și una legată de interferența Rusiei în procesul electoral.

„Îmi doresc o poză mai generală”

„Din punct de vedere juridic, chestiunea este clară: am avut un candidat care a încălcat flagrant legea electorală și s-a pus într-o situație de neechitate față de ceilalți candidați. În ce privește influența rusă, avem deja un raport al Parchetului General care dovedește că au existat companii rusești în spatele acestei acțiuni”, a precizat președintele.

El crede că aceste chestiuni sectoriale sunt destul de tehnice, motiv pentru care își dorește ca raportul complet să ofere o imagine generală, într-o formă care să fie clară pentru oameni.

„Ce îmi doresc de la raport este să avem o poză mai generală, care să fie mult mai ușor de înțeles de o categorie largă a populației (…) Și atunci multă lume o să spună ‘Da, avem influență rusă’”, crede Nicușor Dan.

Invitat din nou să ofere o dată aproximativă la care raportul ar putea fi prezentat public, președintele Dan a spus: „Am mai dat niște termene și din motivul ăsta nu vreau mai dau unul acum.”

Un termen deja depășit

La începutul lunii decembrie 2025, președintele a indicat luna ianuarie 2026 ca termen pentru prezentarea raportului.

„Poate la sfârşit de ianuarie, aşa, ca să dăm un termen aproximativ”, spunea Nicuşor Dan, întrebat despre raportul privind anularea alegerilor prezidenţiale, într-o declarație acordată presei.

„Ce este cert că s-a schimbat este conștientizarea noastră asupra acestei campanii de dezinformare, manipulare din partea Rusiei. Eu, ca om politic și persoană oarecum informată, vă spun sincer că, înainte de momentul 6 decembrie anul trecut, mi se părea că lucrul ăsta este unul absolut periferic și ne-am dat seama că nu este”, a precizat atunci președintele.

Primul raport prezentat de președinte

Până acum, președintele Nicușor Dan a publicat doar raportul pe care l-a prezentat liderilor europeni privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Raportul intitulat „Analiză privind războiul hibrid derulat de Federația Rusă împotriva României” a fost prezentat în octombrie 2025.

Instrumentele principale folosite în războiul hibrid au fost următoarele, conform raportului:

Atacuri cibernetice

Acțiuni secrete destabilizatoare

Subversiune politică

Dezinformare și propagandă

Atacurile cibernetice în România au început încă din anul 2022, se precizează în raport, iar ele au fost „coordonate de actori din Federația Rusă”. În raport se menționează că „au fost documentate legături certe cu Federația Rusă a principalilor colaboratori ai candidatului la președinție Călin Georgescu”, fiind menționat explicit Horațiu Potra.