Rară deschidere manifestată de Kiev și Moscova cu privire la chestiunea teritorială cheie, înaintea negocierilor mediate de americani

Atât Rusia, cât și Ucraina dau dovadă, în cadrul unor discuții private, de o oarecare flexibilitate cu privire la un posibil schimb de teritorii, în perspectiva negocierilor mediate de SUA care vor avea loc la Abu Dhabi săptămâna aceasta, pe fondul intensificării eforturilor președintelui Donald Trump de a rezolva conflictul, a declarat luni un oficial american, potrivit agenției internaționale de presă Reuters.

Oficialul, care a discutat cu reporterii înaintea discuțiilor ce vor începe marți, a precizat că garanțiile de securitate pentru Ucraina vor fi un subiect major al negocierilor, inclusiv posibilitatea unei apărări de tipul articolului 5 din Tratatul NATO pentru Kiev.

Atât Kievul, cât și Moscova au adoptat o poziție fermă în ceea ce privește chestiunea teritorială. Ucraina vrea ca Rusia să se retragă la granița inițială dintre cele două țări, în timp ce președintele rus Vladimir Putin dorește să obțină întreaga provincie a Donbasului, alcătuită din regiunile Donețk și Luhansk.

Totuși, a spus oficialul citat, ambele părți dau semne, în privat, de o anumită disponibilitate pentru un compromis. Orice acord teritorial ar urma să fie încheiat probabil la finalul negocierilor, odată ce se va ajunge la un consens asupra altor aspecte, inclusiv arhitecturii de securitate postbelice, a precizat oficialul american.

Emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner vor conduce eforturile de mediere ale Statelor Unite în cadrul discuțiilor de la Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite, programate să dureze două zile.

Oficialul a menționat că este posibil ca cei doi emisari să se deplaseze în Rusia la un moment dat după negocieri, pentru a se întâlni cu Vladimir Putin.

Deși a menționat că negocierile vor dura ceva timp, oficialul a afirmat că există un optimism prudent din partea SUA cu privire la posibilitatea de a se înregistra progrese.

Președintele american Donald Trump a subliniat în repetate rânduri pierderile grele suferite de ambele părți după invadarea Ucrainei de către Rusia, care a început la începutul anului 2022.

„Este pentru prima dată când am impresia că vedem o dorință reală din partea Rusiei de a pune capăt conflictului”, a declarat oficialul citat.

Kremlinul susține că Ucraina „este deja o altă țară” față de 2022

Kremlinul i-a răspuns luni președintelui american Donald Trump că, în prezent, Ucraina „este deja o altă țară” din punct de vedere geografic comparativ cu anul 2022.

„Din punct de vedere geografic, Ucraina este deja o altă țară. Realitatea de pe teren este evidentă. Cred că nimeni nu poate nega aceasta”, a afirmat spus purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, în conferința lui zilnică, telefonică, de presă, potrivit agențiilor EFE și Agerpres.

Referitor la subiect, președintele Trump declarase că, la încheierea războiului, teritoriul Ucrainei „va avea o altă formă” față de momentul 2022 când a început invazia rusă.

„Cred că o să-l avem încheiat (acordul de pace, n.r.). Cred că se va întâmpla aceasta. Și ei vor ajunge la o formă puțin diferită pentru Ucraina”, a declarat liderul de la Casa Albă, într-un interviu acordat emisiunii „60 minutes” de la CBS News și dat publicității luni.

Întrebat dacă președintele rus Vladimir Putin prelungește în mod deliberat negocierile, Trump a răspuns: „Oh, nu cred asta”.

De asemenea, Trump a refuzat să spună, în interviu, dacă are mai multă încredere în Vladimir Putin sau în președintele ucrainean Volodimir Zelenski, afirmând că menține relații bune cu ambii lideri. Întrebat pe cine ar alege între cei doi, liderul american a declarat: „Aș prefera să nu spun, dar mă înțeleg bine cu amândoi”.

Declarațiile lui Trump au fost făcute publice cu o zi înaintea negocierilor dintre Rusia și Ucraina, mediate de Statele Unite și programate să aibă loc pe 10 și 11 noiembrie la Abu Dhabi.

Kremlinul a exclus vehement orice participare a UE la negocierile de pace. Cu toate acestea, șeful diplomației franceze Jean-Noël Barrot a declarat că Europa va fi bine reprezentată la negocierile programate în capitala Emiratelor Arabe Unite.

Rusia insistă de ani de zile asupra recunoașterii internaționale, în special de către Kiev, a celor cinci teritorii anexate.

Este vorba de Crimeea, peninsula anexată după referendumul organizat de Moscova în 2014, și regiunile Donețk, Luhansk, Herson și Zaporojie.

Moscova consideră aceste ultime patru regiuni drept parte a teritoriului său în cadrul granițelor administrative din 1991. O recunoaștere ce figurează în Constituția Rusiei, deși armata rusă nu controlează complet aceste teritorii.

Pe de altă parte, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat în octombrie că Kievul este deschis să discute problema teritorială doar într-o întâlnire între președinții Rusiei și Ucrainei, deși, în principiu, Kievul nu este dispus să cedeze din teritorii.