Răspuns clar de la Paris pentru Moscova: „Europenii vor fi bine reprezentați la Abu Dhabi”

Europenii și Franța vor fi „reprezentați” la negocierile dintre ruși și ucraineni, care urmează să aibă loc pe 10 și 11 noiembrie la Abu Dhabi, cu medierea Statelor Unite, a anunțat șeful diplomației franceze, potrivit AFP și Reuters.

„Europenii vor fi bine reprezentați, iar Franța va fi prezentă la Abu Dhabi pentru a participa la aceste discuții”, a declarat Jean-Noël Barrot la postul RTL.

„Nu vă pot spune încă cine va reprezenta Franța cu această ocazie, dar Franța va fi prezentă”, a adăugat el.

Emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, a declarat săptămâna aceasta cu Statele Unite vor aduce la aceeași masă, la ABu Dhabi, delegațiile din Ucraina și Rusia, în perioada 10-11 noiembrie, pentru a discuta despre încetarea războiului declanțat de Vladimir Putin în țara vecină, acordurile de securitate postbelice și reducerea tensiunilor.

Rusia susține că europenii nu au loc la masa negocierilor

Mesajul clar al Parisului vine după ce purtătoarea de cuvânt a ministerului de externe de la Moscova, Maria Zaharova, a susținut că „europenii nu au ce căuta la masa negocierilor”.

„Este cât se poate de clar că Occidentul rămâne refractar la luarea în considerare a preocupărilor legitime ale Rusiei în materie de securitate şi continuă să alimenteze spirala escaladării”, a declarat Zaharova, într-un comunicat publicat sâmbătă pe site-ul MAE rus.

„Londra şi Parisul mizează pe faptul că, prin desfăşurarea de trupe multinaţionale în Ucraina, vor putea menţine un punct de sprijin pentru continuarea confruntării cu Rusia şi vor încerca să provoace o înfrângere militară ţării noastre”, a adăugat ea.

Negocierile trilaterale Rusia – Ucraina – Statele Unite vor avea loc marți și miercuri, 10 și 11 noiembrie, la Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite.

Între timp, Coaliția de Voință, formată din 37 de state, va organiza primele exerciții militare comune în ocalitatea Nowa Dęba, din sud-estul Poloniei, în perioada 9-22 noiembrie, pentru a pregăti o posibilă misiune de stabilizare în Ucraina.