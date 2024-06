Rareș Bogdan, despre ancheta „Cartelul din Carpați”: „Dacă nu fugi de presă, poți să întorci, poți să faci jujitsu”

Prim-vicepreşedintele Partidului Naţional Liberal, Rareş Bogdan, a afirmat, în emisiunea Insider Politic de la Prima TV, în legătură cu ancheta jurnalistică privind averea primului din Sinaia, Vlad Oprea, că „dacă eşti suficient de inteligent şi vorbeşti cu presa, poţi să întorci, poţi să faci jujitsu” şi că l-a sfătuit pe edil să iasă în faţa jurnaliştilor şi să explice lucrurile.

Rareş Bogdan a fost întrebat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, dacă PNL va pierde procente la alegeri din cauza reportajului Recorder despre averea primarului din Sinaia, Vlad Oprea. Bogdan a răspuns că PNL nu va pierde niciun punct, însă a susținut că ancheta Recorder privitor la averea lui Vlad Oprea a fost promovată în mediul online de un alt partid în scopuri electorale.

„Eu le-am spus să iasă, să explice”

„Am văzut că s-a delimitat Recorder şi îi felicit, partidul care a luat respectivul reportaj şi au băgat în el vreo 800.000 de euro nu poate fi negat. Asta au făcut. L-au luat şi l-au împins. Nu cu acordul jurnaliştilor, ca să fie clar. Jurnaliştii nu au fost implicaţi în chestiunea asta. Ei l-au dus la 700.000 de vizualizări, natural, organic. Restul de 600.000 au fost unii care au încercat să… Acum vă spun ceva. Dacă eşti suficient de inteligent şi dacă nu ţi-e frică să vorbeşti, dacă nu fugi de presă, ci vorbeşti cu presa, poţi să întorci, poţi să faci jujitsu”, a afirmat Rareş Bogdan.

Acesta susține că toți liberalii pomeniți în ancheta jurnalistică ar trebui să iasă public și să răspundă acuzațiilor. „Eu le-am spus să iasă, eu le-am spus să iasă, zic, explică. Eu vă spun ce am făcut. La fiecare întrebare (…) eu am răspuns. Am fost cu preşedintele Ciucă în şapte-opt judeţe şi acolo presa vine şi pune întrebări, normal că m-au întrebat, de la Iaşi la Focşani”, a afirmat Rareş Bogdan.

Acesta susține că Vlad Oprea a schimbat în bine Sinaia, oraș în care au fost utilizați 80 de milioane de euro proveniți din fondurile europene

„Problema canalizării, a apei, problema drumurilor, problema iluminatului stradal. Şi vă spune un schior cu un copil campion la schi. Mult mai bine ca mine. Mă întrece. De doar 12 ani, campion la schi. Tata, singurul domeniu schiabil real pe care îl are România, să ne înţelegem, este Sinaia, Valea Dorului, Valea Soarelui. Degeaba mă înnebuneşti tu cu Poiana Braşov, că îţi spune un profesionist. El e profesionist. Ăsta este cel mai bun. Tot Vlad Oprea”, a transmis Rareş Bogdan.

El a răspuns negativ la întrebarea dacă are un castel prin Franţa şi a adăugat că şi-ar cumpăra pe numele său, nu prin intermediari dacă ar fi să o facă. Întrebat dacă are un prieten apropiat cu care merge la saună, Rareş Bogdan a răspuns: „Eu la saună mă duc cu nevasta, că dacă mă duc cu altcineva, nu vreau să…Eu sunt mai atent la chestiunile şi mă duc cu nevasta la saună. Chiar dacă ţin prosop pe mine sau pantaloni scurţi sau boxeri, mă duc cu nevasta la saună. Nu mă duc fără nevastă”.

Sfaturi pentru Iulian Dumitrescu

Întrebat și despre riscul unor prejudicii electorale suferite de PNL din cauza candidaturii lui Iulian Dumitrescu la preşedinţia Consiliului Judeţean Prahova, Rareș Bogdan a invocat și în acest caz realizările candidatului liberal.

„Am putut să vorbesc despre trei miliarde de euro bani pe care i-a băgat Iulian Dumitrescu în infrastructura din Prahova. Nu ştiu dacă dumneavoastră ştiţi în Prahova mai există 8% din totalul comunelor care nu sunt conectate la reţeaua de gaz. Când a venit Iulian Dimitrescu, erau doar 34% conectate la reţeaua de gaz. Apă-Canal, când a venit Iulian, erau 42%, acum sunt 96% conectate (…) Eu am o problemă mare cu centura de la Buşteni, Comarnic şi Azuga. Întâmplător, la Comarnic e gata jumate de centură, iar Azuga şi Buşteni au fost licitate şi urmează să se intre în teren”, a declarat liderul PNL.

Rareș Bogdan susține că și Iulian Dumitrescu trebuia să-și popularizeze realizările și, totodată, să explice presei situația legată de de acuzațiile pe care i le aduce DNA. „Dar pentru asta trebuie să vorbeşti, să nu-ţi bagi capul în nisip, să nu fugi, să nu trânteşti uşa jurnaliştilor, să le răspunzi jurnaliştilor, să le dai răspunsurile şi să nu-i ataci. De ce să-i ataci pe jurnalişti?”, a mai afirmat Rareş Bogdan.

Jurnaliştii de la Recorder au publicat, sub titlul ”Cartelul din Carpaţi”, o investigaţie care îl vizează pe primarul oraşului Sinaia, Vlad Oprea, relatând despre proprietăţi deţinute de acesta prin interpuşi, inclusiv un castel în Franţa, despre vila pe care acesta şi-a construit-o în Sinaia, într-o zonă considerată rezervaţie arhitecturală, care beneficiază de drum privat avându-l drept unic utilizator pe Oprea, despre licitaţii trucate, despre implicarea unei firme deţinute în acte de mama edilului în diverse afaceri, despre oameni apropiaţi instalaţi în posturi cheie.