Răspuns din Groenlanda la amenințările lui Trump: „Gata, ajunge!”

„Gata, ajunge!”, a reacţionat duminică seară târziu premierul Groenlandei, Jens Frederik Nielsen, la ameninţările repetate ale preşedintelui american Donald Trump cum că „se va ocupa” de insula arctică pentru a o anexa, transmite AFP, preluată de Agerpres.

„Gata cu presiunea. Gata cu insinuările. Gata cu fanteziile de anexare. Suntem deschişi la dialog. Suntem deschişi la discuţii. Dar acest lucru trebuie făcut prin canalele adecvate şi în conformitate cu dreptul internaţional”, a scris Nielsen pe Facebook.

„Ne vom ocupa de Groenlanda”

Întrebat de revista americană The Atlantic despre implicaţiile pentru Groenlanda ale operaţiunii militare desfăşurate de forţele speciale americane în Venezuela, Donald Trump a declarat că este de datoria partenerilor săi să le evalueze: „Va trebui să se hotărască singuri. Chiar nu ştiu.”

„Avem nevoie de Groenlanda din perspectiva securităţii naţionale, iar Danemarca nu va putea face faţă”, a reiterat el reporterilor de la bordul Air Force One duminică seară. Şi a adăugat: „Ne vom ocupa de Groenlanda în aproximativ două luni… haideţi să vorbim despre Groenlanda în 20 de zile.”

Teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, Groenlanda, o vastă insulă arctică cu o populaţie de 57.000 de locuitori, posedă resurse minerale semnificative, majoritatea neexploatate, şi se consideră că are o amplasare strategică. Statele Unite menţin deja o bază militară acolo şi au operat circa zece astfel de baze în timpul Războiului Rece.

Recent, preşedintele SUA s-a plâns că „Groenlanda este înconjurată de nave ruseşti şi chinezeşti peste tot”.

Reacții de iritare din Europa

Luni, într-un comunicat, Ministerul de Externe chinez a îndemnat Statele Unite „să înceteze să folosească aşa-numita ameninţare chineză ca pretext pentru a obţine câştiguri personale”.

Duminică seara, prim-ministrul danez Mette Frederiksen a condamnat, de asemenea, ferm remarcile preşedintelui american: „Îndemn Statele Unite să pună capăt ameninţărilor împotriva unui aliat istoric şi împotriva unui teritoriu şi a unui popor care au spus clar că nu sunt de vânzare”.

„Este complet absurd să sugerezi că Statele Unite ar trebui să preia controlul asupra Groenlandei”, a adăugat ea într-un comunicat.

Manifestările de solidaritate cu Danemarca au fost numeroase luni, remarcă AFP. „Nu poate exista nicio modificare a frontierelor prin forţă”, a subliniat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe francez, Pascal Confavreux, asigurând Danemarca de solidaritatea Franţei.

Liderii ţărilor nordice – Suedia, Norvegia şi Finlanda – au postat, de asemenea, mesaje de susţinere pe reţelele de socializare. „Nimeni nu decide pentru Groenlanda şi Danemarca, cu excepţia Groenlandei şi a Danemarcei”, a scris preşedintele finlandez Alexander Stubb pe X.