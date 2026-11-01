Răspunsul dat de Radu Miruță, întrebat dacă vrea să candideze la șefia USR

Vicepreşedintele USR Radu Miruţă a declarat duminica această că nimeni din partid nu intenționează să-l debarce pe Dominic Fritz de la șefia formațiunii politice, dar nu a exclus clar posibilitatea de a candida când va expira mandatul fostului primar al Timișoarei.

Întrebat de HotNews într-o conferință de presă la Timișoara, după Congresul USR, dacă poate garanta că nu va pune în discuție mandatul lui Dominic Fritz până în 2029, când acesta expiră, fostul vipremier a afirmat că nu se pune în discuție această mișcare.

„Nu există niciun intenție nici în rândul echipei USR deschis, nici în rândul membrilor USR și a Comitetului Politic de a schimba președintele USR. Dominic Fritz a reprezentat USR extrem de profesioniști și extrem de bine în toată această perioadă. Dominic Fritz este respectat de colegii din USR și este respectat de colegii din politică și mă refer la discuțiile la care am luat parte alături de el în coaliția de guvernare”, a spus Miruță.

Liderul USR, votat vicepreședinte la Congresul de sâmbătă, a subliniat că actori politici care sugerează o schimbare la vârful partidului sunt speriați de forța formațiunii conduse de Fritz.

„Partidul merge într-o direcție bună. Cei care aduc astfel de subiecte în discuție sunt cei care se tem de forța USR în perioada următoare. Uitați-vă la această componentă a Biroului Național, două treimi este nouă. Asta este un element în plus de a se speria cei din spectrul politic despre capacitatea și despre preocuparea USR de a intra în toate cotloanele ascunse și întunecate ale acestei țări unde vechile partide politice se strofoacă să mențină controlul asupra instituțiilor statului”, a mai spus Miruță.

Ce spune Miruță de o posibilă candidatură la șefia USR

Chestionat dacă ia în calcul să candideze la șefia partidului în 2029, vicepreședintele USR a evitat să dea un răspuns clar.

„Noi luăm în calcul să demonstrăm românilor că suntem cea mai bună opțiune. Discutăm deschis cu românii în momentul în care le spunem că ce am putut face cu 14% în guvern am putea multiplica dacă am avea 30% și dacă oamenii sunt într-o situație de apreciere pozitivă pentru ceea ce a făcut USR în guvern, le spunem oamenilor că este nevoie să vină alături de noi pentru a ne da puterea să facem mult mai mult”, a explicat el.

Miruță a afirmat că poate să infirme sau să confirme acțiuni pentru viiorul apropiat.

„Eu vă pot răspunde cu da sau nu ce facem pe perioada imediat următoare până în 2029 USR poate să dea președintele Camerei Deputaților, a Senatului, candidat la prezidențiale, premier. Sunt foarte multe lucruri care țin de modul în care noi ne vom desfășura până atunci”, a mai punctat fostul ministru al Aprărării.

USR are o nouă conducere

USR şi-a ales sâmbătă, la Timişoara, noul Birou Naţional, printre vicepreşedinţi fiind Radu Miruţă, Diana Buzoianu, Iulian Lorincz, Radu Mihaiu și Irineu Darău.

„Președintele USR, Dominic Fritz, va lucra în următorii trei ani alături de această nouă echipă de conducere a partidului”, a precizat USR într-un comunicat de presă, după congres.

Mandatul de președinte al lui Dominic Fritz nu a fost pus în joc la congresul de sâmbătă.