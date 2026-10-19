Președintele Volodimir Zelenski a declarat că, dacă alegerile prezidențiale vor fi organizate pe timp de război, atunci va candida pentru un nou mandat în cadrul scrutinului, întrucât consideră că este de datoria lui să apere Ucraina până la încetarea ostilităților, informează luni agenția ucraineană de presă Ukrinform.

Președintele Ucrainei a făcut aceste declarații într-un interviu acordat postului american de televiziune NBC News.

El a spus că, pentru a putea fi organizate alegeri, este gata să caute o soluție dacă Rusia acceptă un armistițiu de 60 de zile, deși legislația actuală prevede o perioadă de cel puțin șase luni după încheierea războiului pentru pregătirea acestora.

„Nu este vorba doar de o chestiune de legislație, ci și de măsuri de securitate”, a subliniat Zelenski.

Potrivit liderului de la Kremlin, dacă SUA insistă asupra organizării alegerilor, Ucraina are nevoie de un armistițiu de cel puțin 60 de zile.

„Dacă Trump și Putin vor cu adevărat să organizez alegeri, desigur, în primul rând este alegerea poporului nostru. Dacă ei își doresc cu adevărat acest lucru, le-am spus: acordați-ne cel puțin un armistițiu de 60 de zile… Doar 60 de zile, iar noi vom face tot ce ne stă în putință pentru a modifica legislația și a pregăti infrastructura de securitate necesară”, a menționat președintele ucrainean.

În același timp, a subliniat el, este necesar să li se dea militarilor posibilitatea de a vota, „întrucât ei sunt cei care apără cu adevărat țara noastră”.

Zelenski a respins, de asemenea, sugestia conform căreia el nu ar dori organizarea alegerilor, subliniind că decizia privind cine conduce țara trebuie luată de ucraineni.

Când a fost întrebat dacă ar candida la următoarele alegeri în cazul în care Ucraina ar putea organiza astfel de alegeri, Zelenski a răspuns: „Dacă acestea vor avea loc în timpul războiului, desigur (că voi candida, n.r.). Este datoria mea, deoarece trebuie să-mi apăr țara de la începutul până la sfârșitul acestui război.”

Potrivit agenției Ukrinform, Volodimir Zelenski a afirmat că o aliniere oficială a Statelor Unite de partea Rusiei ar fi o „greșeală istorică și o mare tragedie”, în timp ce îl consideră în continuare pe Donald Trump un aliat.

Ucraina a organizat ultimele alegeri prezidențiale în 2019. În 2022, pe fondul conflictului cu Rusia, în țară a fost instituită legea marțială, ceea ce a dus la interzicerea alegerilor din motive de securitate. Mai devreme în cursul lunii octombrie, președintele american a cerut Ucrainei să organizeze alegeri prezidențiale.

Zelenski acuză că Ucraina e împinsă să capituleze

Într-un interviu separat, Zelenski a afirmat că SUA iau măsuri pentru a forța Ucraina să capituleze, liderul de la Kiev denunțând întârzierile Washingtonului în autorizarea livrării de rachete antibalistice deja plătite, de care armata ucraineană are nevoie urgentă pentru a proteja populația și infrastructura de atacurile rusești.

„Cred că s-au făcut pași pentru a convinge Ucraina să capituleze”, a spus președintele ucrainean, de la Kiev, într-un interviu pentru Bloomberg. „Nu spun că partenerii noștri americani cred că războiul împotriva Rusiei se poate încheia mai repede pe cheltuiala Ucrainei. Dar cu asta seamănă”, a adăugat el.

Zelenski a mai afirmat că în ultima sa propunere adresată administrației Trump, ca răspuns la solicitările republicanului ca Ucraina să înceteze unilateral atacurile asupra infrastructurii energetice rusești, a promis oprirea bombardamentelor asupra facilităților legate de producția și exportul de motorină din Rusia, cu condiția ca SUA să furnizeze Ucrainei rachete antibalistice suplimentare pentru sistemele Patriot.